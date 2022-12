Predsjednik Aleksandar Vučić se obratio javnosti zbog nove krize na sjeveru Kosova.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom krizne situacije na sjeveru Kosmeta. On je rekao da će Priština podnijeti zahtjev za članstvo EU.

"Mogu da vam otkrijem, Priština će 15. decembra u Briselu sa fanfarama podnijeti zahtjev za članstvo u EU. Prijem mogu da traže samo evropske države, što Kosovo svakako nije, a ja sam danas uputio pismo liderima Grčke, Kipra, Rumunije i Španije", istakao je on.

Pantić uhapšen dok je nosio hleb

Na počeku obraćanja predsjednik Srbije je komentarisao hapšenje Dejana Pantića koji je optužen za terorizam.

"Pokušaću da sublimiram sve ono što znamo da se dogodilo i što očekujemo da se dogodi i da vas obavjestimo o potezima Republike Srbije. Najviše ću govoriti o Kosovu i Metohiji", počeo je Vučić.

"Danas je uhapšen Dejan Pantić, otac troje djece. Doskora je nosio uniformu kosovske policije. Kao optužili su ga, takozvani ministar unutrašnjih poslova i neki drugi, za terorizam, a znate zbog čega je uhapšen, zbog događaja kada su oni pokušali okupaciju zgrade opštinske komisije. Dogodilo se da je Pantić počinio pravi terorizam. On čovjek živi u toj zgradi i nosio je hleb i bakaluk kući. On se i dalje nalazi u bazi kod Leposavića, gdje ga protivpravno drže", dodao je on.

"Prisustvovali smo i napadu na cijelu enklavu, ne samo kuću Petrovića. To vino je uništeno. Da ne pričaju gluposti o vraćanju vina. Ovo sam ispričao da bih dočarao atmosferu sa čime se Srbi suočavaju", naglasio je Vučić.

Srbija će tražiti raspoređivanje vojske i policije na KiM

Predsjednik Vučić je saopštio da je usaglašen tekst kojim će biti upućen zahtjev komandantu KFOR-a da obezbjedi raspoređivanje pripadnika vojske i policije Srbije. "Rezolucijom SB UN 1244 potvrđeno je da će dogovorenom broju srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati. Do sada sa KFOR-om nisu vođeni razgovori o povratku srpskog osoblja", navodi se u zahtjevu.

On kaže da nema iluzija, i da zna da će odbiti taj zahtjev.

"To nije mogućnost, već je obaveza za KFOR. Oni će naći bezbroj razloga, iako na to nemaju pravo, da kažu kako 'kontrolišu situaciju' i da za tim 'nema potrebe".