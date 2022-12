Luka Bojović je u srijedu uveče stigao u Srbiju, a ovako je proveo prvi dan na slobodi.

Izvor: Youtube/Screenshot/Denis Cyga

Luka Bojović je u srijedu uveče iz Madrida, posle 10 godina boravka u zatvoru u Španiji, sletio na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", koji je posle razgovara sa pripadnicima policije u službenim prostorijama, napustio bez ikakvog obezbjeđenja. Međutim, da se Bojović, koga mnogi nazivaju jednim od najmoćnijih pripadnika srpskog podzemlja, ne osjeća sasvim sigurno, govore njegovi potezi tokom prvog dana boravka u Beogradu, piše Kurir.

Kako Kurir saznaje, Bojović je prvi dan u svom rodnom gradu proveo u krugu najbližih prijatelja i porodice i planirao je da posjeti grobove svojih pobijenih prijatelja i kumova, a prije svega grobove svog brata Nikole i oca Vuka. Međutim, tokom jučerašnjeg dana, na Novom groblju njega nije bilo, iako su, prema riječima dobro obavještenog izvora, iz porodice Bojović ujutru rano zvali i tražili od osoblja da očiste spomenike i srede okolo sve.

Telefonirali

Umjesto Luke, oko 11.30 sati, grobove Bojovićevih najbližih obišao je jedan muškarac, koji je upalio svijeće Radetu Rakonjcu, Dragoslavu Miloradoviću, Nikoli i Luku Bojoviću, a potom je obavio telefonski razgovor i otišao.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Najvjerovatnije se radi o rođaku Radeta Rakonjca, koji je bio jedan od najboljih prijatelja Luke Bojovića, a koji je ubijen 2018. Pretpostavlja se da je on došao na groblje u izvidnicu, kako bi se lično uvjerio da li je sve bezbjedno, da li ima gužve, prosto ništa ne žele da prepuste slučaju", kaže izvor i dodaje da je Rakonjčev rođak, koji je bio i pripadnik Arkanove dobrovoljačke garde, takođe izuzetno blizak Luki.

Oko dva sata kasnije, u 13.30 sati, na Novo groblje je došao još jedan misteriozni muškarac. "Polako je prišao grobu Nikole Bojovića, koji je ubijen u aprilu 2013, prekrstio se i bez zadržavanja prošao", kaže sagovornik i dodaje da je nakon toga uzeo telefon iz džepa i otišao da razgovara s nekim.

Posle obavljenog razgovora, on je potom prokomentarisao "da samo radi svoj posao", ali nije naveo koji je to tačno posao. Izvor kaže da je vrlo vjerovatno da je Luka poslao svoje prijatelje da osmotre teren prije nego što i sam dođe da po prvi put posjeti vječne kuće ubijenih. Dok je boravio u zatvoru u Španiji njemu su ubijeni brat Nikola, prijatelji Rakonjac, kum Miloradović, kao i još nekoliko najbližih prijatelja.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Otkako se saznalo da će Luka Bojović biti deportovan u Srbiju, u podzemlju je zavladala panika, a mnogi njegov povratak vide kao mogućnost za nove sukobe i osvete. S druge strane, i sam Bojović je, po mišljenju mnogih, ugrožen. "Za sada ne mogu ništa da govorim javno, ali uskoro će biti prilike za to. Još uvijek ništa ne znam, polako, biće prilike, pričaćemo o svemu", rekao je za Kurir Luka Bojović, dok je prekjuče komericijalnim letom "Er Srbije" iz Madrida leteo za Beograd.

Nemiri u podzemlju

Dejan Radenković bivši funkcioner MUP, ističe da je Luka inače smiren, ne voli da se eksponira, ali da nije ni glup ni naivan. "Samo on zna šta je zamislio za dalje. Postoji mogućnost da će sada doći do nemira u podzemlju. On važi za čovjeka koji se nije puno eksponirao. Ima veoma mali krug ljudi kojima vjeruje i sa kojima komunicira. Ne bih želio da uzburkavam javnost, ali vjerujem da je imao puno vremena da razmišlja i svjestan je da je pod uslovnom kaznom i da će se pratiti svaki njegov korak", rekao je Radenković.

Kriminolog Ratomir Antonović, smatra da je Bojović svojom prvom izjavom javnosti želio da poruči da sprema nešto veliko. "Definitvno je da ima nešto na umu, on sigurno neće sjedjeti skrštenih ruku. Moguće je da je izjavom najavio da se može očekivati nešto veliko. On je sada čist i slobodan", kaže Antonović i dodaje da bi sada možda mogao i da prestane da se bavi kriminalom jer mu je taj posao uzeo brata i mnoge bliske ljude.

Ojačaće grupa

Kriminolog Dobrivoje Radovanović je i prije Bojovićevog dolaska najavio da će kada se on vrati doći do ozbiljnih promjena u podzemlju. "Možemo da očekujemo da će njegov dolazak značajno ojačati grupu na čijoj je on strani, a treba imati u vidu i da mu je brat ubijen i da je moguće da će pokušati da osveti smrt", rekao je ranije Radovanović za Kurir.

Tri Lukina krvava rata

Za ime Luke Bojovića vezuju se najmanje tri krvava rata koja su vođena proteklih godina. Upoznati sa prilikama tvrde da osim neprijatelja, Bojović ima i neraščišćene račune, što u klanu čiji je navodno bio vođa, što zbog toga što su mu tokom godina koje je proveo u zatvoru ubijeni kum, najbolji prijatelj, advokat, ali i brat čiji mu je gubitak najteže pao.

Tu je, navodno, po sredi bio rat Luke Bojovića sa porodicom Šaranović, braćom Slobodanom i Branislavom, koji je počeo još 2009. Obojica su ubijena, ali pretpostavlja se da ima njima bliskih ljudi koji bi željeli osvetu za Luku, iako su mu brata već ubili. Priču o osveti na neki je način potvrdila i izjava izvršioca ubistva Nikole Bojovića, Saše Cvetanovaća zvanog Pit Bul, koji je 2017. iz zatvora čestitao Luki Bokoviću što je, kako je rekao, "ubio njegovog rođenog brata Jogoslava Cvetanovića".

Drugi front je rat škaljarskog i kavačkog klana, krvavi sukob koji je počeo 2014, kada je Bojović već bio u zatvoru, ali su se njegovi najbliži saradnici navodno priklonili "škaljarcima". Pretpostavlja se da "kavčani" neće dopustiti da škaljarski klan ponovo ojača iako je prije samo tri mjeseca obezglavljen ubistvom Jovana Vukotića. Kao treći bi mogao da se izdvoji raskol u grupi zemunskog klana, gdje ga neki od bivših pripadnika terete za ubistva, a drugi ga brane.