Službenica MUP-a je uhapšena na radnom mestu nakon što su se pojavili njeni intimni snimci.

Policajka je uhapšena na radnom mestu, tako što su joj kolege prišle i rekle da skine uniformu kako bi je odveli u pritvor. Službenica MUP zaprepastila je javnost kada su letos isplivali njeni snimci na kojima simulira oralni seks na banani, u policijskoj uniformi, ali i drugi video zapis u kojem to stvarno radi kolegi iz policije.

Kada su njeni nadležni u policijskoj stanici otkrili samo skandalozni snimak sa bananom, kaznili su je smanjenjem plate od 20 odsto, na nekoliko meseci, ali i suspenzijom, nakon čega je vraćena na posao. Kako otkriva dobro obavešteni izvor, sve je počelo dok je bila na policijskoj obuci u Sremskoj Kamenici:

"Ona je tada bila u ljubavnoj vezi sa momkom iz Beograda, koju je nastavila i kada je otišla u Kamenicu na obuku. Tamo je imala seks sa nekim komandirom, ali i sa kolegom iz klase. Sve je to snimila "ajfonom" 13, koji joj je kupio dečko, a koji ju je verno čekao. Međutim, kako je njeno orgijanje tamo izmaklo kontroli, jezive priče su stigle i do njega, pa je u neverici ušao u podatke njenog telefona, jer je kao kupac tog uređaja imao sve njene šifre. Kada se uverio da je sve istina, u besu je objavio te snimke, među kojima je i onaj popularni u kojima oralno zadovoljava mladog kolegu i to u policijskoj uniformi polaznika obuke", opisuje sagovornik.

Osumnjičena je za bavljenje prostitucijom, a prema nezvaničnim informacijama, za usluge je uzimala i do 1.000 evra.