Danas se u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, a svjedočenje nastavlja svjedok saradnik Srđan Lalić.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, za koje se sumnja da su izvršili sedam teških ubistva, a svjedok saradnik Srđan Lalić nastavlja svjedočenje. Branioci su se usprotivili da Srđan Lalić nastavi sa svjedočenjem, kako je najavio ranije, o skaj komunikaciji koji su prema navodima optužnice koristili okrivljeni.

Lalić se, navodno bavio prodajom skaj telefona ali branioci se protive da govore o njima jer kako kažu nije kompetentan i traže od sudije da sprijječi da govori o tome. Zamenik tužioca naveo je da ovaj predlog odbrane smatra bezpredmetnim.

"Skaj" je trn u nozi odbrane, zato što je skaj komunikacija korišćena prilikom izvršenja svakog krivičnog djela. Skaj komunikacija je zakonito pribavljena, dokazi o žrtvama, načinu izvršenja, načinu uništavanja tijela i daljem ponašanju okrivljenih nakon izvršenja krivičnog djela su zabilježeni u skaj komunikaciji. Zabranjivanje da priča o tome, bila bi zabrana da priča o dokazima, njegov iskaz bi bio nepotpun", naveo je zamjenik tužioca.

Sudija je prekinula izlaganja i navela da Lalić ima pravo da govori o "skaju", jer se bavio prodajom telefona koji u sebi imaju skaj aplikaciju, ali da mu se neće predočavati skaj komunikacija jer još uvijek nije odlučeno da li će ona biti korišćena kao dokaz ili ne.

Za govornicu je izašao svjedok saradnik Srđan Lalić

"Dobar dan. Ja bih nastavio. Propustio sam da se osvrnem na otmicu I. S.", nastavio je treći dan izlaganja bivši pripadnik kriminalnog klana koji je odlučio da u zamjenu za 18 godina zločina svjedoči o svim krivičnim djelima. Međutim, za riječ se opet javio Miljković.

"Sudija, učestvovao sam u nekoliko prebijanja ljudi na stadionu Partizana, nikada nikome nisu nanijete teške tjelesne povrede, to je rekao Lalić. Nije pominjao I.S. Vjerovatno je shvatio da mu je obaveza da kaže sve što je potpisao, sad se sjetio posle dvije nedelje pauze", rekao je Miljković okružen stražarima u sudnici.

Lalić o otmici I.S.

"E ovako, što se tiče te otmice koja se dogodila u avgustu. To je prethodilo ubistvu Mitića, sa Milošem Budimirom sam došao da pogledamo video nadzor i da slikamo stan u Humskoj iz kog smo imali informaciju da nas opservira škaljarski klan. Bilo je tu dosta ljudi, zatekli smo I.S. u separeu, kada smo došli nije bio vezan, to je bio 9. avgust. Rekli su nam da je špijunirao oko stadiona, da su ga uvukli u bunker, da su ga mlađi navijači već pretukli i da je neko vrijeme već tu na stadionu", počeo je Lalić izlaganje i priznao da je I.S. nekoliko puta udario po nogama.

"Priznao je da je plaćen 1.000 dinara da špijunira, ali nismo mislili da nije kapacitet za to. Bilo je riječi o nekom seksualnom zlostavljanju,ali nisam siguran da je bilo toga ili je samo tako bila neka priča. Rekli su da su mu stavili u vodu trećinu grama kokaina, tako da je bio omamljen. Ja sam mu dao 2.000 dinara i sugerisao da ga puste i da dogovore sa njim da to ne prijavi policiji", naveo je Lalić.

Kako je rekao ispustio je da pomjene i da je "smart" koji je bio korišćen prilikom otmice Gorana Veličkovića kasnije presvučen sivim folijama i da ga je video u dvorištu kuće Miljkovićevog prijatelja Pece krajem 2020. godine.