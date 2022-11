U Subotici se pojavio još jedan slučaj vršnjačkog nasilja.

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja u našoj zemlji desio se juče u Subotici kada je učenika osmog razreda jedne osnovne škole na hodniku srušio đak iste škole. Prilikom pada dečak je zadobio teške povrede usled kojih je hitno operisan i izvađena mu je slezina. Sve se odigralo u poslepodnevnoj smeni, tokom odmora, a kamere su zabeležile ovaj incident.

Kako prenose subotički mediji, učenik 8. razreda napadnut je s leđa. Dečak je, prema rečima oca, prilikom pada zadobio povrede rebara i slezine koja mu je u Opštoj bolnici odstranjena. Iz škole su potvrdili da postoji video zapis ovog incidenta, te da se postupa po protokolu, objavila je Subotica.com.

"Počistio mog sina od 45 kila"

"Na snimku se jasno vidi koškanje, guranje i udaranje mog deteta koje je okrenuto leđima. To radi grupa od nekoliko učenika. Moj sin nastavlja put ka učionici i iz te grupe se izdavaja jedan dečak koji mu prilazi, opet s leđa, i bukvalno ga je "počistio", kao što u karateu izgleda čišćenje. Dakle, znatno viši i krupniji dečak je počistio moga sina od 45 kg i to s leđa. Pri padu ruka mog deteta je bila ispod tela i on svojom rukom gnječi rebra i dolazi do rupture slezine",priča otac maloletnog dečaka koji je pretrpeo nasilje.

Odmah nakon poziva, otac se upućuje u školu gde zatiče svoje dete koje se žali na bolove u rebrima i stomaku.

"Kada sam pogledao snimak, sve mi je bilo jasno"

"Iz škole su me zvali i rekli da je dete palo i da se žali na bolove u rebrima i stomaku. Lekarsku pomoć niko nije pozvao. Kada sam otišao do škole pitao sam ga šta se dogodilo, ali je rekao da ne zna, da je u pitanju delić sekunde. Kada sam pogledao snimak, sve mi je bilo jasno. Napadnut je s leđa, nije imao nikakve šanse da se odbrani. Tražio sam u školi da se pozove policija i direktor, ali sam dobio odgovor "da to tako ne ide", navodi sagovornik koji je dete potom sam odveo u bolnicu.

"Nisam ni slutio da su povrede toliko ozbiljne jer je moj sin sve vreme u školi sedeo i razgovarao sa mnom, ali se žalio na bolove pa smo potražili lekarsku pomoć. U bolnici je ustanovljeno nagnječenje rebara, ali i ruptura te, da je tako nazovem šolje u kojoj leži slezina i da mora da ide na operaciju koja podrazumeva vađenje slezine. Dete je sada stabilno, vitalni parametri su u redu i u bolnici je na postoperativnom oporavku. Poznajem ljude koji žive bez slezine i znam da ćemo od sada morati da budemo veoma oprezni kod svake prehlade i virusa. Svaka temperatura će biti problem", rekao je on.

Otac osmaka koji je pretrpeo nasilje objašnjava da ovo nije prvi put, već da je njegov sin godinama izložen verbalnom, psihičkom, pa i fizičkom maltretiranju od strane pojedinih vršnjaka, te najavljuje pravnu borbu protiv svih koji su odgovorni za jučerašnji događaj.

"Ja ću oboje moje dece da ispišem iz te škole"

"Jutros sam bio u policiji i oni će dalje postupati po protokolu. Ono što ja kao pojedinac mogu učiniti je da protiv svih vinovnika, njihovih roditelja i same škole podnesem tužbe. Policija radi svoj posao, a oni koji nisu radili svoj će snositi posledice. Ja ću oboje moje dece da ispišem iz te škole. Od prvog razreda upozoravam da dete dolazi kući plačući, da je izložen raznim vrstama nasilja. Zamislite kako se oseća dete kom bace užinu kroz prozor ili polome naočare. Upozoravao sam učiteljicu, odeljenskog starešinu, psihološko-pedagošku službu, ali su reakcije izostale i evo šta se juče dogodilo", završava otac.

Iz OŠ su potvrdili škola poseduje snimak incidenta, te dodaju da se postupa po protokolu koji je predviđen u ovakvim situacijama.

"Pogledali smo video zapis, sve se odigralo u tridesetak sekundi. Tim za vršnjačko nasilje je već sazvan, sastaje se danas, a deca učesnici u prisustvu roditelja daju izjave. Nema nikakvog zataškivanja, svi roditelji su momentalno obavešteni i škola radi sve po protokolu po kom se postupa u ovakvim situacijama", izjavio je direktor škole.

"Jedini slučaj koji smo imali sa dečakom koji je juče povređen je kada su mu u 5. razredu polomljene naočare, tada smo se svi angažovali i rešili slučaj", rekao je direktor.