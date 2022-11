Kuvarica Jovana dobila je automobil na poklon za 10 godina rada, a njen poslodavac je ispričao zašto redovno nagrađuje svoje zaposlene.

Izvor: privatna arhiva

Ivica Cvetković (42) iz Vranja, vlasnik restorana domaće kuhinje, kuvarici Jovani poklonio je automobil za 10 godina rada, a o tom njegovom potezu brujala je cela Srbija. Cvetković nagrađuje i druge radnike, pa je tako drufom kuvaru dao 1.000 eura za rekonstrukciju krova na kući.

"Kolega Stefan je konkretno dobio 1.000 eura i njemu je bila želja da to upotrebi za rekonstrukciju krova na porodičnoj kući ", kaže Cvetković za Kurir.

Napominje da se nagrađivanje dešava uvijek na Mitrovdan, kada je restoran i otvoren. Prve godine postojanja restorana zaslavili su slavu i tako funkcionišu svih ovih godina.

"Tog dana odemo u crkvu presječemo kolač, uveče se okupi kompletno osoblje čak i neke bivše radnike i saradnike zovemo s kojima smo svakodnevno bliski. I sad recimo ako se desi da ove godine imamo tri radnice koje su nove u toku ove godine, na Mitrovdan maltene one budu nominovane, a ako naredne godine na Mitrovdan budu sa nama za prvu godinu rada dobijaju sat u vrijednosti 12 do 13.000 dinara. Na satu izgraviramo Gradska Meana, to je poklon za prvu godinu. Kod nas je jako bitno ako se neko uklopi, uklopi se u prva tri mjeseca, jer atmosfera nam je lijepa, ali je posao stvarno naporan. Ima dosta da se radi, imamo dosta posla, onda iz tog razloga neko to jednostavno može stvarno da izdrži, neko ne", objašnjava Cvetković.

Jovana koja je sada dobila automobil, je jedan od retkih radnika koji je tokom korjone ostao u profesiji i kako kaže njen poslodavac, godinu i po dana je primala samo minimalac i nije ih napustila.

"Ona je opet ispala korektna prema nama. Nisam htio da to bude isti iznos kao što je to bilo za prethodnog kolegu i takođe nisam htio da to bude novčano iz razloga što bi ona pare potrošila vrlo lako, to bi otišlo na neko putovanje, ili na neke druge stvari. I onda mi je palo na pamet znam da je položila da ima vozačku dozvolu, da bi joj auto bio potreban i jednostavno odatle je krenula ta cijela priča, cijela ta ideja".

Jovana je glavni kuvar u Gradskoj Meani. Cvetković objašnjava da je Jovana znala da će dobiti auto, ali nije znala konkretno koji će auto biti.

"Već smo pričali o tome, nije znala konkretno koji će auto biti. Dogovorili smo se da je izvede kolegenica kuvarica, da izađe napolje sa zatvorenim očima mi smo stavili balone sa brojevima jedan i nula,10 godina na autu to je bilo zavezano, unutra smo stavili neke druge poklone koje je dobila od prijatelja stvari koje su potrebne za auto i onda je usledilo iznenađenje. Uzeli smo "bubu" ne onaj stari model nego nešto novije, crna lijepa buba koja kako je ona sama izjavila "ide uz njen karakter" .

U restoranu ima dosta posla, ukupno je 12 radnika, a redovni pokloni za zaposlene su i stimulacija da nastave vrijedno da rade.