Rekao sam da nikada u svojoj zemlji neću da nosim pancir, da se krijem od svog naroda, ne pada mi na pamet, a sve dok sam sam živ, idem među svoj narod

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

BEOGRAD - Rekao sam da nikada u svojoj zemlji neću da nosim pancir, a da se krijem od svog naroda, ne pada mi na pamet! Sve dok sam sam živ, idem među svoj narod, neću da se krijem... Kakva je to onda država kad mafija može da ubije šefa države... - rekao je predsjednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja posle dodjele odlikovanja srpskim herojima sa KiM Nenadu Đuriću i Aleksandru Filipoviću.

Naime, predsjednik je govorio o tome da je svjedok saradnik Srđan Lalić priznao da je kriminalna grupa Veljka Belivuka planirala atentat na njega, a da su se neki tome smijali, pa upitao hoće li se sad neko zbog toga izviniti...

– Hoće li se neko izviniti? A je li se neko izvinio za tri godine laži o Jovanjici? Niko to od vas nije doživio, doživjela je moja porodica i kada se sve dokazalo kao notorna laž nije bilo ni izvinite. Mislite da će neko reći izvinite kad su govorili da smo privodili nekog u Ritopek, a mislim da jedino tamo nisam bio. Mi sada imamo nove podatke, sada imamo potvrde i znamo ko je sve u tim pričama učestvovao. I u prvom pokušaju i u kasnijim pokušajima. Ja sam se tad okrenuo prema ljudima na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji tu je bio ministar MUP Vulin i rekao sam mu: Šta ti je, šta se ti treseš od straha. Naravno, to je bila šala, nije se tresao, on je ozbiljan čovjek.

Predsjednik je podsjetio da se sve to dešavalo na otvaranju spomenika jer je to "bila idealna prilika" pošto je posredi bio veliki, otvoren prostor zbog čega je MUP svud unaokolo postavio snajperiste.

Dok sam živ, pancir u svojoj zemlji neću da nosim

Vidjeli ste da sam mirno prošao, mirno održao govor i vratio se. Nisam ni pancir nosio jer sam rekao da nikada u svojoj zemlji neću nositi pancir. Dok sam živ ići ću u svoj narod, a pancir da nosim neću...

Mafiji smo odsjekli glavu

Kao što sam rekao mafiju pobjeđujemo, glavu smo joj odsjekli, ali ima još nervnih zahršetaka, ali to ćemo riješiti u narednom periodu – zaključio je predsjednik.