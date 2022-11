Jedan Rus uskoro mora da se preseli u Beograd zbog posla, a ima problem u pronalasku mjesta stanovanja, zbog čega je potražio pomoć na Reditu.

Jedan Rus tražio je pomoć na Reditu, jer će zbog posla morati uskoro morati da se preseli u Srbiju, a jedna od stvari koja mu je neophodna je dobra pokrivenost interneta.

"Ja sam Rus koji živim u Belgiji i moja kompanija mi je nedavno rekla da ću morati da se preselim u sestrinsku kompaniju u Beogradu na godinu dana pre nego što budem premješten na drugo mjesto. Imam par pitanja u vezi s tim, pošto nema toliko resursa za preseljenje u Srbiju.

Koje su dobre oblasti u Beogradu? Ne smetaju mi jeftinija ili manja mjesta, samo da su udobna i da imaju dobar internet (radim na daljinu). Kad smo kod toga, kakva je pokrivenost kućnim internetom? Mogu li očekivati da su predgrađa dobar izbor? Možete li preporučiti neke dobre veb stranice za pronalaženje mjesta za iznajmljivanje na godinu dana? Tečno govorim ruski, tako da mogu da razumijem dovoljno da se krećem po srpskim sajtovima", napisao je on.

Na ovu njegovu objavu, srpski državljani, ali i stranci ostavljali su brojne preporuke za mjesto stanovanja, ali su se javljali i strani državljani koji su iznosili svoja iskustva u Beogradu.

"Šta god da radite, istražite cijene/tržište smještaja prije nego što platite kiriju. Samo da ne doprinesete stalnom balonu cijena koji vaši sunarodnici pumpaju", bio je jedan od komentara na koje je Rus odgovorio:

"Sada to radim, gledam manji jednosobni stanovi oko 300 eura i dvije sobe za 400-500 eura, znam da je više nego što su bili, ali teško je naći nešto jeftinije, ako nisu mjesta kao Krnjača", odgovorio je Rus.

"Dobre oblasti“ su prilično subjektivne, jer ovdje nemamo geta kao u SAD i EU, tako da nema sigurnih i nesigurnih dijelova grada, svi su prilično jednaki, ako pitate Srbina šta je dobro područje, on će vam reći ono blizu njegovog radnog mjesta, pošto su najveći problem u Srbiji saobraćajne gužve, pa ako planirajte da putujete 30 minuta do posla, srećno!

"Dakle, dobra područja za vas bi bila mjesta u blizini prodavnica koje volite, neki parkovi, znamenitosti ili šta god vam je zanimljivo što vam daje osećaj "o, ja želim da živim tamo!“ vibracija. (Slučajni primjer, svi IT radnici žive na području Novog Beograda, jer se tamo nalazi 90% IT kompanija, prelazak preko mosta ako morate da radite u kancelariji je nemoguća misija tokom saobraćajne gužve od 7 do 10 sati, pa daju ruku i nogu da tamo dobiju stan, pošto mogu da daju mnogo novca, to je prostor koji je najskuplji za iznajmljivanje)

Među komentarima je bilo i onih koji su Rusu morali da predoče da je zbog njihovog dolaska u Srbiju, tržište nekretnina eksplodiralo, a mnogi podstanari su ostali na ulici:

"Imali smo priliv od 100.000 ruskih iseljenika, oni su bukvalno iznajmili svaku raspoloživu šupu, mi smo zemlja od 6,8 miliona ljudi, tako da možete zamisliti šta je 100.000 uradilo našem tržištu nekretnina, cijene su eksplodirale i tamo nije ništa zanimljivo, ostali su samo smiješno skupi stanovi, moraćete da kopate dosta za nešto pristojno. Takođe je i novembar, tako da studentima treba i stan, obično je zima lošija za pronalaženje mjesta za iznajmljivanje, ovo je sada 10 puta gore, tržište bi trebalo da se stabilizuje oko proleća/leta sledeće godine", bio je jedan od komenatara, na šta je Rus odgovorio:

"Na to sam navikao od života u Moskvi, tako da je u redu. Tamo je skoro isto. Moraću da se selim ili ovog mjeseca ili početkom decembra, tako da je bolje da krenem dalje u smislu pronalaženja mjesta. Mogu da priuštim šta god mi ponude, zaista, ali ne želim da preplatim i da doprinesem tržišnom balonu. Kopam tu i tamo već skoro nedelju dana, pretpostavljam da ću uskoro morati da se nagodim pošto mi je krajnji rok.

U daljim komentarima, ljudi su mu nudili i opcije življenja van Beograda, a neki su istakli Batajnicu kao finansijski dobar potez:

"Ako radite na daljinu, možete živjeti skoro svuda. Zašto se držati Beograda? Zagađen je i pretrpan, a cijene zakupa su od početka rata naglo porasle. Internet je dobar skoro svuda"

"Gdje se nalazi vaša firma... Mislim ako se nalazi na Novom Beogradu, kao i svaka firma, moja najbolja preporuka bi bila da se nastanite u Batajnici. Nalazi se na periferiji Beograda, ali postoji voz koji ide veoma redovno i doveze vas tamo za samo 20 minuta (što je mnogo manje vremena koje biste proveli živeći u urbanijim sredinama i vozeći se tokom saobraćajne gužve, pošto je na NBG zaista gužva). Takođe neke dodatne pogodnosti bi bile: ne trošenje novca na gorivo, kao i znatno jeftinija kirija od onoga što biste platili u bilo kom području koje je urbanije".