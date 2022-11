Svjedok - saradnik Srđan Lalić nastavlja da govori o ubistvima za koja se tereti kriminalna grupa Veljka Belivuka.

"Malo kasnije, u junu, na stadion dolazi Aleksandar Gligorijević, kog su zvali Puki, bio je blizak sa Belivukom. Veljku i Marku prilazi sa pričom kako treba da budu likvidirani na nekoj od narednih utakmica, i to iz snajpera iz zgrade Stjepana Filipovića, kako su ti momci stupili sa njim u kontakt i da prodaju likvidatore za 100.000 eura. Kako bi to potkrijepio, donio je snajper, koji je i zaplijenjen na stadionu. Donio je snajper, Belivuk i Miljković ga odlažu, pozivaju Jankovića da ga provjeri i to je Gligorijevićevu priču dovelo u sumnju jer je Janković rekao da nema domet iz te zgrade. Tada se posumnjalo da igra duplu igru i da možda želi da namami Belivuka i Miljkovića", ispričao je svjedok saradnik Srđan Lalić i dodao da su onda vođe grupe tražili da sivi "golf" ozvuči i stavi pod njega GPS uređaj. Taj automobil su potom dali Gligorijeviću, kako bi vidjeli šta smjera.

"Belivuk je par dana kasnije došao nervozan, jer je utvrđeno da Gligorijević laže. Utvrdili smo njegov kontakt sa Trajkom, tada je donijeta odluka da je on izdajnik i da treba da bude likvidiran", mirno i dalje za govornicom svjedoči Lalić, koji je potom naveo da su Belivuk i Miljković potom pripadnicima grupe dodijelili zadatke.

Gligorijevića su namamili tako što su mu ponudili marihuanu na prodaju.

"Skinuli su ga u donji veš. Pričali su mi da im se kleo da on nema veze sa izdajom i da će se pokajati kada to shvate. Marko i ja smo se vratili, Marko Budimir mi je dao kesu u kojoj su bili njegov skaj, kaiš, lanac i sat. Mi smo produžili ka kući Miloša i Marka Budimira, par stotina metara od njihove kuće, u kanal smo bacili sat, lanac i šnalu od kaiša. U njihovoj kući u peći smo spalili garderobu", nastavio je Lalić.

On je, prema sopstvenom priznanju dobio zadatak i da provjeri Gligorijevićev skaj telefon. Kako je naveo, u njegovom telefonu nije uspio da nađe bilo šta što bi ga kompromitovalo.

"Već je bilo kasno. Ušao je u tu kuću i nije bilo mogućnosti da odatle izađe", zaključio je Lalić i objasnio da je te večeri prvi put ušao u kuću u Ritopeku, kada su ga vođe grupe pozvale da dođe.

"Vidim Belivuka, bio je malo uzrujan, možda zato što je dugo znao Gligorijevića, bio je tu Miljković, Janković, bili su krvavi u kombinezonima. Rekli su mi da nisu stigli da realizuju posljednju fazu, da odvezu džakove u rijeku i da im treba moja pomoć. Prvi put sam tada ušao u garažu. Vidio sam pet ili šest uvezanih džakova, još jedan sa folijama, najlonima. Prvi put ulazim i u skrivenu prostoriju, vidim je uživo. Mojim kolima smo otišli, džakove smo utovarili ja, Veljko, Marko, Draganić i Miloš Budimir džakove u gepek, a onda se odvezli do rijeke. Postoji proširenje, na zemljanom putu. Izašli smo, iznijeli džakove ka rijeci. Sve ja to prvi put vidim. Objasnili su mi da se džakovi vezuju u paru, da bi se držao balans dok se nose preko ramena. Prišli smo rijeci, jedno 30 - ak metara se pređe putem. Tu stajemo i mislim da su Miloš i Draganić ulazili u rijeku da prospu ostatke Gligorijevića i to tako što jedan plitko uđe i sa donje strane raspara džak da sadržaj ode. U povratku smo, na pola puta, skrenuli lijevo kroz voćnjake i u jednoj uvali gdje je sasušen potok, zapalili ono što je ostalo, džak sa folijama. Draganić je uvijek nosio ranac u kom je bio benzin, baterijska lampa - ispričao je Lalić kako su posle ubistva Gligorijevića zapalili džakove sa tragovima krvi.

Miljković je, kako je naveo, narednih par dana sa Gligorijevićevog aparata koji su čuvali u bunkeru na Partizanovom stadionu, slao poruke njegovim kontaktima. Jedan prijatelj je navodno posumnjao i tražio fotografiju, posle čega je Miljković ugasio aparat. "Naložio je da se usaglasi priča, ako neko dođe da pita, da kažu da glume iznenađenje, ako neko pomene da je nestao i da se prave da ništa ne znaju", istakao je Lalić.