Svjedok - saradnik Srđan Lalić otkrio je i sve o ubistvu Mitra Kojića, kuma Marka Miljkovića.

Izvor: MUP Republike Srbije/Kurir/Dado Đilas

"Miljković nas okuplja na stadion, mene, braću Budimir, Namanju Đurića, Lazara Marinkovića, Nemanju Simića i saopštava nam da njegov kum Mirko Kojić je velika prijetnja po njega i može biti prijetnja po sve, zbog ubistva na šinama i nekih drugih likvidacija i da moramo da riješimo. Niko nije negodovao, niti se protivio, nisam ni ja. Svi smo prihvatili plan. Miljković je bio u kontaktu sa Kojićem i plasirao mu je priču kako ga je policija presrela, uhapsila, da je formirana posebna grupa da ih sredi i da su ga posle pustili", počeo je danas priču svjedok - saradnik iz kriminalne grupe Veljka Belivuka, Srđan Lalić, o ubistvu Mirka Kojića u Ritopeku.

"Namamio ga je Janković, rečeno mu je da idu da opserviraju neko lice. To je bila fiktivna priča, rečeno mu je da ne nosi telefon, samo foto aparat. Odabran je parking u Radničkoj ulici, ima dosta rastinja okolo, mračan je i bio je pogodan. To veče, Miloš Budimir je vozio moju škodu, ja sam bio naprijed, pozadi Simke i Laza. Zauzeli smo mjesto na parkingu, a tog dana Marko Budimir i Marko MIljković su dovezli na parking audi A5 i ostavili ga. Uveče su dovezli bijeli kombi, inače smo imali dva koja su stajala na parkingu, parkirali se. Janković je trebao pješke da dođe i da nam to bude signal da se pozicionirao na lokaciju. Čekali smo dvadesetak minuta, bilo je hladno, dva puta mi se čini da je izašao stanar iz objekta ispred kog smo bili parkirani. Ja sam imao radio vezu, u rukama smo imali policijske značke koje nam je obezbijedio Miljković", ispričao je Lalić kako je otet drugi Miljkovićev kum.

Kako je naveo, stanaru je prišao i rekao mu da su oni policija.

"Ubrzo nam je stigla informacija da je na parking stigao mali gradski auto crvene boje, "dačija sandero" ili "reno klio" i pretpostavili su da bi to morao da bude Kojić. Krenuli smo u realizaciju. Lazin zadatak je bio da da u slučaju da policija krene ka parkingu on odvuče pažnju, da bi mi kupili vrijeme. Mi smo škodom došli do njega, izletjeli iz automobila, ja prilazim sa strane vozača, Đurić sa suvozačeve, Miljković nam ga je predstavio kao opasnog čovjeka koji je učestvovao u nekoliko likvidacija. Uz povike "policija" lupali smo po staklu, on je otvorio, ja sam mu nogu stavio na butinu, polugom na lijevo rame ga izvukao i uz pomoć Đurića mu vezao lisice na leđima. Imao je sivu majicu, prebacili smo je preko glave da mu onemogućimo da vidi šta se dešava. Miljković i Marko Budimir prilaze bijelim kombijem, ja i Đurić predajemo Simketu Kojića, on ulazi sa Jankovićem", ispričao je on i otkrio da je cio taj događaj ispratila jedna plava žena, koja je sjedela u golfu.

Kako je naveo, oni su ga odvezli kombijem, a on je seo u škodu i krenuo za njima. Marko Budimir je u audiju, kako je naveo, bio čistač u slučaju da naiđe policija, kako bi kombi mogao da se udalji, a njegova da ukoliko policija krene za njima, napravi sudar i onemogući ih da priđu.

"Rezervni plan, u slučaju da naiđe policija, je bio da mu ubrizgaju iz šprica cijanid i da ga izbace iz kombija. Do toga nije došlo. Cijanid je inače bio kod Miljkovića u džepu", otkro je prvi put Lalić.

Detaljno svjedočeći o zločinima, kako je naveo, tada je prvi put otišao do kuće u Ritopeku a potom odmah krenuo nazad i po nalogu Marka Budimira sačekao ga u Ustaničkoj.

"Vratili smo se u Radničku da probamo da nađemo Kojićev skaj, jer nije bio kod njega, mislili smo da nije možda ispao. Nismo ga našli ni u vozilu ni oko vozila, ali smo u vozilu našli njegovu torbicu i foto aparat, odnijeli smo ih u kancelariju na stadionu. Našli smo Kojićeva lična dokumenta, ugovor sa renta karom za taj auto i 800 eura. To je, kako mi je rečeno, Miljković podijelio Draganiću i Smketu. Marko Budimir mi je rekao da će ostale stvari baciti sa mosta", priznao je svoju ulogu i naveo da zna da je Đurić kasnije istog dana otišao opet do vozila i našao njegov skaj.

"Narednih dana sam imao prilike da vidim Kojićeve slike iz skrivene prostorije u Ritopeku, bio je vezan trakom, naočare su mu spale. Ispričali su mi Marko i Budimir da su ga prvo davili produžnim kablom, ali je on pukao. Miljković je kazao kako nije lako ubiti čovjeka, pa je nastavio da ga davi ostatkom kabla i polomio mu je vrat. Ispričali su mi da je sječenje sjekirom i skalpelom trajalo oko šest sati, a onda su ga samljeli i bacilli u rijeku", rekao je Lalić.