Težak udes koji se jutros oko 6.20 sati dogodio u mjestu Sušica ispod Zlatibora izazvao je S. Ć. (44) iz Beograda koji je izgubio šestogodišnjeg sina. Stradao je i policajac M.P. (36) koji se vraćao kući nakon odrađene treće smjene.

Izvor: RINA.RS

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na magistralnom putu Užice - Zlatibor u blizini mjesta Mačkat, poginule su dve osobe. Poginuo je policajac M.P. (36) i šestogodišnje dijete. M.P. je preminuo na licu mjesta, dok je dijete doživelo teške povrede i hitno je prebačeno na dalje liječenje u Beograd. Od posljedica sudara je dijete nažalost preminulo u bolnici.

Do tragedije je došlo na mostu preko riječice Krivaje koja se nalazi na teritoriji opštine Čajetina, na magistralnom putu Užice-Zlatibor. Prema najnovijim informacijama, sudar je navodno izazvao S.Ć. iz Beograda koji je vozio automobil "opel astru", a na zadnjem sjedištu je bilo i njegovo šestogodišnje dijete. Oni su se kretali iz pravca Užica, a na mostu su navodno prešli na lijevu stranu i udarili su direktno u automobil užičkih tablica kojim je upravljao policajac M.P. On je nažalost stradao na licu mjesta, dok su vatrogasci morali da sjeku vozilo kojim je upravljao S.Ć. kako bi stigli do njega i djeteta. S.Ć. je prošao srećom sa lakšim tjelesnim povredama, dok je njegovo dijete bilo živo u trenutku spasavanja.

Dječak je transportovan u Opštu bolnicu Užice gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Odatle je hitno prebačen u Beograd. Nažalost, dijete je kasnije preminulo od posljedica sudara.

Prema i dalje nepotvrđenim informacijama, S.Ć. je sa svojim sinom rano jutros krenuo iz Beograda u novovaroški kraj zbog Zadušnica. Pretpostavlja se da je zaspao za volanom, ali to nije potvrđeno. Obavljen je uviđaj i ustanovljeno je da S.Ć. nije bio pod dejstvom alkohola. Uzeta mu je krv koja je poslata na analizu.

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu je naložilo obdukciju tijela stradalog djeteta i policajca. Automobil koji je vozio S.Ć. je pretrpjela ogromna oštećenja i navodno se i dalje ne zna da li će biti upućena na vanredni tehnički pregled. U udesu je skroz smrskano i vozilo kojim je upravljao i stradali policajac. M.P. je poreklom iz Sevojna, ostavio je iza sebe troje djece, bio je zaposlen na Zlatiboru i išao je kući nakon završene treće smjene. Za njega kolege kažu da je bio uzoran, predan i častan policajac.