Igor Jurić je otvoreno govorio o svemu šta je prošao nakon gubitka ćerke Tijane.

Izvor: Kurir televizija

Igor Jurić gostovao je u emisiji "Realna priča" gdje je nikada otvorenije progovorio o svemu kroz šta je prošao kroz sve ove godine od kada je tragično izgubio ćerku Tijanu. Iako je, kako kaže, sada mentalno jači nego ikad nije mogao da sakrije suze kada se prisjećao svoje ćerke.

"Postoji mnogo stvari zbog koje se čovjek kaje u životu. Neke stvari možeš da ispraviš, ali ja nažalost ne mogu. Ne bježim od toga da sve ovo što radim, radim jer me grize mnogo savjest. Mnogo se kajem zbog nekih stvari koje sam previdio. Ne mogu reći da sam ja nešto loše uradio. Smatram da sam bio dobar otac. Mnogo smo se voljeli i poštovali. Međutim, previdio sam", rekao je Jurić.

"Svijet sada gledam drugim očima. Svaku noć i svako veče ja to ne mogu da prežalim. Ne mogu da prežalim stotine događaja koje sam propustio jer sam smatrao da nisu bitne. Neke rođendane gde sam ja ostao sa svojim drugarima jer sam igrao fudbal, pa mi je bilo važnije da ostanem sa drugarima na piću i proslavim neku pobjedu nakon utakmice. Ne mogu da prežalim što sam otišao u inostranstvo, što sam izgubio desetine odlazaka u bioskop, ljutnje, svađe, smijeh, grljenje, ljubljenje. To su sve neke sitne stvari, a kada vam se desi stvar koja se desila meni shvatiš koliko su stvari krupne. To je taj svijet koji ja danas tim očima posmatram, koliko su te male stvari bitne", istakao je Jurić.

Pogledajte 01:26 IGOR JURIĆ, REALNA PRIČA Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

"Moj san je da kada dođem pri kraju svog života da se osjetim ispunjeno. Gdje ću kada se budem prisjećao svega reći 'uradio sam sve što sam mogao'. Ali naravno jednu stvar neću moći da ispravim i to je stvar zbog koje ću se kajati dok sam živ i to su ove stvari koje sam propustio i to su stvari zbog kojih se živi", rekao je Jurić.

Jurić se potom osvrnuo na to da od dana kada je Tijana nestala 26. jula 2014. on nju ni jednom nije sanjao.

"Nikada, nemam objašnjenja za to. Do dan danas ni jednom mi nije došla u moj san. Razgovarao sam i tu sa nekim ljudima, sveštenim licima i ljudima koje mnogo volim, i jeste to logično pitanje. Šta kada bi to bio neki ružan san? Meni bi značilo da dođe i da to bude neka poruka i da mi se kaže. To će doći ili neće doći nikad", rekao je Jurić.

"Čekam jedan dan da se sretnem sa njom. Sigurno bi i ona imala dosta toga da mi kaže, ali i da mi zamjeri. Vjerovatno će biti i ljuta zbog mnogo stvari. Da li će biti ponosna? Imam još dosta da proživim pa onda da svedemo račune. Nismo još došli do vremena da se svode računi. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem do nje i da joj se zahvalim i da joj kažem izvini što nisam bio tu", rekao je Jurić nakon čega su ga suze sustigle.