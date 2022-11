Španske vlasti obavijestile su Srbiju da su se stekli uslovi da Luka Bojović bude izručen toj zemlji, prenosi Kurir.

To bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da se realizuje do 15. novembra. Bojovića Srbija ne potražuje ni zbog jednog krivičnog djela i on je, što se Srbije tiče, slobodan čovjek. U Španiji je Bojović odslužio više od polovine kazne. Mnogi su međutim u strahu od pomisli da se Luka nađe na slobodi, jer su mu likvidirani gotovo svi koje je volio, uključujući i njegovog rođenog brata. Plaše se osvete!