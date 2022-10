Nakon objavljenog snimka nasilja majke nad djecom oglasio se otac.

Izvor: Instagram/screenshot/192.rs

Otac brutalno prebijene djece je rekao da je on bio kod kuće nasilje se ni bi desilo. Prema njegovim riječima, Centar za socijalni rad je u prisustvu policije došao sinoć kod njih i oduzeo im djecu. On navodi da je bio u Centru za socijalni rad na razgovoru, te da razumije da njegova supruga nije smjela da udara devojčicu.

"Nema nikakvih problema da se djeca vrate, ali ona, ja to razumijem, nije smjela da uradi. Ja za to nisam znao, nisam bio kući. Da sam bio kući to se ne bi desilo. To je sve ispalo radi njene majke, zbog nje su meni djeca uzeta. Sve što je ona napravila, ona je meni rekla. Da će djecu da mi strpa u Dom, a ja da odem neću", ispričao je on.

On je rekao da ne zna gdje mu se sada nalazi supruga za kojom je inače raspisana potraga.

"Gdje se oni sada nalaze, mene to ne zanima. Mene interesuju moja djeca. Ja molim javnost, molio sam i u Centru da mi vrate djecu, oni su meni rekli da ne može tako brzo, ali za dva mjeseca će biti. Ali će mi biti omogućeno da idem da djecu vidim", rekao je on.

Snimak nasilja nad djevojčicom snimila je baba djece.

Drugo osnovno javno tužilastvo u Beogradu je odmah nakon saznanja o video snimku na kojem se vidi kako majka udara maloljetno dijete, sazvalo vanredni sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju za Opštini Grocka i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i policijskom stanicom Grocka odmah preduzelo sve mjere u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za predmetni događaj i zaštite maloljetnog lica.

Rezultat vanrednog sastanka je da su utvrđeni identiteti svih učesnika događaja, da su dva maloljetna lica pregledana od strane ljekara tokom noći, nakon čega su izmještena iz porodice u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite, a da je za majkom raspisana potraga, s obizrom da nije dostupna državnim organima.