Na Svetu Petku 2007. godine izrešetani su Maja Gostić (20) i porodica njenog dečka Željka Obradovića (22), majka Dragica i otac Zoran.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Maja Gostić imala je svega 20 godina kada je tog 27. oktobra 2007. godine ubijena u stanu u Žarkovu zajedno sa svojim dečkom Žejkom (22) i njegovim roditeljima Dragicom i Zoranom Obradovićem. Zločin koji i dalje nerazjašnjen dogodio se na veliki hrišćanski praznik Svetu Petku.

Tela ubijenih Obradovića i Maje Gostić našao je komšija koji je pozvao policije. U stanu su inspektori našli 56 čaura. Na stolu šoljice sa kafom na osnovu se čega može zaključiti da su ubice i poznavali. Niko od komšija nije ništa ni čuo ni video. Kamere na zgradi, baš tog dana nisu radile.

Majka ubijene Maje Gostić i dalje je potrešena i želi samo jedno - da pogleda u oči ubicu svog deteta. Punih 15 godina leže i budi se sa jednom željom da ga pita: "Zašto, baš moju Maju".

Zločin bez detalja

"Sećam se tog dana. Policija nas je probudila. Tražili su mog muža da pričaju sa njim. Samo sam čula da je Maja ubijena sa dva hica u glavu u stanu kod Obradovića. Ni dan danas ne znam više detalja", počinje svoju ispovest Tanja Gostić, majka ubijene devojke. Dani su prolazi, a zatim i godine. Ko je počino četvorostuko ubistvo još je misterija

"Nema gde nisam bila... U policiji kažu uvek isto. Radimo, rešićemo... Čim vidim uhapšen neko zbog ubistva mislim da je i mog deteta. Imam utisak da se svako ubistvo rešilo sem Majinog. Zar je moguće da ubica nije ostavio ni jedan jedini trag. Ispalio je 56 hitaca...Vidite za sada je sve moguće...", priča Tanja.

Slavili useljenje

"Znala je nesrećna majka Majinom momka Željka i njegovo roditelje. Nikada nije čula da su se bavii kriminalom. Na Svetu Petku su se Obradovići uselili u taj stan gde su i ubijeni. Moja Maja je došla kod njih kako bi proslavili useljenje. Rekli su mi da su Obradovići najverovatnije poznavali ubicu jer vrata nisu bila razvaljena niti je bilo premetačine u stanu. Ne znam da li je ubica znao da je moja Maja tu. Nije imala šanse da preživi. Ja i dalje ne znam motiv. Bile smo kao drugarice da je nešto znala i videla rekla bi mi", kaže Tanja.

Pre tri meseca sahranila je supruga i Majinog oca.

Izrešetani

Na Svetu Petku 2007. Maja je otišla kod svog momka jer je njegova porodica slavila useljenje u novi stan. Sledećeg jutra Milija Veljković, Zoranov prijatelj, našao je njihova tela. Obdukcija je pokazala da su žrtve ubijene iz dve vrste oružja, što ukazuje na to da su bila dvojica zločinaca.

Nije bilo tragova nasilnog ulaska u stan pa se sumnja da su Obradovići bar jednog od ubica poznavali. Ubica je Maji pucao dva puta u glavu, dok su tela Željka, Zorana i Dragice bila izrešetana. Ubrzo posle četvorostrukog ubistva došlo se do saznanja da su Obradovići i Maja Gostić moguće žrtve kriminalne grupe iz Žarkova koja je pokušala da reketira Zorana - i to za 80.000 evra. Uprkos detaljnim proverama policije, nije se došlo do materijalnih dokaza da je ta kriminalna grupa povezana sa četvorostrukim ubistvom.