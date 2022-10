Pobjednica regionalnog Velikog brata, Marijana Seifert, nestala je 27. aprila, a njen otac Ivo Kovačević ističe da je nezadovoljan policijskom istragom.

Izvor: YouTube/Veliki Brat

U utorak, 24. oktobra, u Savi u Zagrebu je pronađeno tijelo zasad nepoznate žene, a odmah se posumnjalo da je riječ o nestaloj Marijani Seifert, pobjednici Velikog brata kojoj nema ni traga ni glasa od aprila ove godine.

Majin otac Ivo Kovačević oglasio se nakon što je policija preuzela tijelo i naveo da nema novih informacija, te da ovo nije nikakvo olakšanje za njega i suprugu.

"Nikakvih novih saznanja nemamo. Sjutra su obećali da će nam javiti da li je to Marijana. Kad utvrde identitet. S obzirom na to da nam nisu tražili uzorak krvi, moja je pretpostavka da ipak nije. Rekli bi nam valjda i po odjeći... Iskreno, to supruzi i meni ne donosi olakšanje. Iduće nedelje su Svi sveti i Dan mrtvih. Gdje da stavim svijeće i cvijeće za svoju Marijanu?", uplakanim glasom je izjavio očajni otac.

Oglasio se i Marijanin suprug Karl Seifert, koji ju je poslednji vidio prije nestanka.

"Bez komentara sam za sve medije", kratko je poručio.

Marijanin otac se trenutno nalazi u Kninu, a sledeće nedelje planira da dođe u Zagreb kako bi protestovao ispred policijske stanice u Krugama, jer nije zadovoljan istragom.

"Ne kažem da policija ne radi svoj posao, ali pojavile su se mnoge kontradiktornosti. Kako oni znaju da je u Savi? Zašto je ne traže negdje drugdje?", zapitao se Ivo Kovačević.

Marijanina sestra Maja Kovačević ušla je nedavno u Zadrugu i pred kamerama u rijalitiju ispričala svoju bolnu ispovijest uz tvrdnje da njena sestra više nije živa.

Izvor: Facebook/Karlo Seifert