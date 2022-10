Ribari u Savi pronašli tijelo nepoznate ženske osobe. Otac Marijane Seifert otkrio da je pred njim "još jedna besana noć".

Izvor: YouTube/Printscreen/VELIKI BRAT

Danas je u mjestu Dubrovčak Lijevi, oko 14 časova, pronađeno tijelo zasad nepoznate ženske osobe, saopštila je zagrebačka policija. VIše detalja o identitetu osobe znaće se sutra, a tijelo su primijetili ribari koji su pozvali policiju. Na terenu su se ubrzo pojavii i vatrogasci i krenuli u akciju.

Društvenim mrežama se pronijela vest, ali i sumnja da je možda riječ o nestaloj pobjednici Velikog Brata Marijani Seifert, za kojom se bezuspješno traga već 6 mjeseci. Njen otac Ivo Kovačić je rekao da ni on ne zna da li je u pitanju njegova ćerka: "U kontaktu smo s policijom, a sjutra će se znati više. Nisu nam mogli reći više detalja, tako da ne znam u kakvoj je odjeći pronađena ta ženska osoba i da li bi to mogla biti Marijana.

Ivo govori da će dati i DNK policiji kako bi se što pre otkrio identitet. "Daćemo sve što treba. Pred mojom suprugom i preda mnom je još jedna besana i neizvjesna noć. Samo želimo da se ova agonija završi, teško je ovako živjeti":

Prije izvjesnog vremena je u Savi pronađeno tijelo ženske osobe, nakon čega je njen otac imao poruku za policiju:

"Žao nam je bilo čije smrti. Ovo nam je dalo kakvu-takvu nadu, ne mogu vam ni opisati kako se osjećamo proteklih šest mjeseci. Svaki nam je dan borba i svoje smo živote posvetili traganju za istinom. Želimo da se sazna šta se tačno dogodilo našoj ćerki i siguran sam da ćemo to saznati. Puno je raznih teorija i kontradiktornosti od te kobne noći kad je Marijana nestala. Ne želim još s time da izlazim u javnost, ali kad bude trenutak spreman sam da iznesem sve informacije kojima moja porodica i ja u ovom trenutku raspolažemo. One bi vas mogle šokirati, no još nije vrijeme da o tome govorim, ne mogu dok ne prikupimo sve dokaze", rekao je Ivo i nastavio:

"Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dozvoliti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragaćemo za istinom dokle god smo živi. Nadam se da će nam zdravlje to dopustiti, jer smo oboje na izmaku snaga, a ovo sve nam je nepovratno uništilo živote. Apelujem još jednom da ne zaboravite na moju ćerku i da pišete o njenom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje rijeke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno".