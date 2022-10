Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju otkrio ko čini novi sastav Vlade Republike Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpska napredna stranka je u nedelju 23. oktobra održala dvije sednice, Predsedništva i Glavnog odbora na kojima su donijete važne odluke za Srbiju. Nakon održanih sjednica, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti i saopštio je spisak ministara u novoj Vladi Republike Srbije. Dva nova ministra koja je predložila predsjednica Vlade Ana Brnabić su Mihailo Jovanović (Ministarstvo informisanja i telekomunikacija) i Marko Blagojević (Ministarstvo za javna ulaganja), saznaju "Novosti".

Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić sazvao je drugu posebnu sjednicu parlamenta za utorak, 25. oktobar sa početkom u 12 časova i 30 minuta. Na dnevnom redu sjednice biće izbor Vlade i polaganje zakletve predsjednika i članova Vlade. Sjednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Predsjednica Vlade - Ana Brnabić

- Ana Brnabić Ministar spoljnih poslova - Ivica Dačić

- Ivica Dačić Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane - Miloš Vučević

- Miloš Vučević Potpredsjednik Vlade i ministar finansija - Siniša Mali

- Siniša Mali Ministar unutrašnje i spoljne trgovine biće - Tomislav Momirović

Ministar privrede - Rade Basta

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Jelena Tanasković

Ministar za zaštitu životne sredine - Irena Vujović

Ministar građevinarstva i infrastrukture - Goran Vesić

Ministar rudarstva i energetike - Dubravka Negre

Ministar pravde - Maja Popović

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu - Aleksandar Martinović

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog - Tomislav Žigmanov

Ministar za unutrašnje poslove - Bratislav Gašić

Ministar za evropske integracije - Tanja Miščević

Ministar prosvjete - Branko Ružić

Ministar za nauku, inovacije i tehnološki razvoj - Jelena Begović

Ministar zdravlja - Danica Grujičić

Ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja - Nikola Selaković

Ministar za brigu o porodicu i demografiju - Darija Kisić

Ministar za turizam i omladinu - Husein Memić

Ministar sporta - Zoran Gajić

Ministar kulture - Maja Gojković

Ministar za brigu o selu - Milan Krkobabić

Ministar za brigu o nedvoljno razvijenim opštinama - Novica Tončev

Ministri bez portfelja - Đorđe Milićević, Edin Đerlek i Novica Tončev

Ministar informisanja i telekomunikacija - Mihailo Jovanović

Ministar za javna ulaganja - Marko Blagojević

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je i dao rok ovoj Vladi do sledeće zime. Nakon toga slijede temeljnije promjene. Naveo je da bi moglo doći i do promjena na mjestu predsjednika republike.

"U ovim uslovima smo se trudili da napravimo vladu koja će da prezimi ovu zimu i možda sledeću zimu i to je to. I onda će doći do temeljnijih promjena, od čela vlade pa nadalje. Kao što posle toga dolazi do promjena i na mjestu predsjednika republike i sve ostalo, a ono što je za nas važno to je da pokazujemo da imamo dobre ljude, da se borimo za ljude i da vodimo Srbiju na najbolji način“, rekao je Vučić.