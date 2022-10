"U kući nemam ništa. Dug za struju je 111.000 dinara, a ja nemam odakle da ga platim. Nemam ni nameštaj."

Izvor: Facebook/Printscreen/Vlade Dragic

Trudnica M. B. (46) iz Čačka živela je u braku sa čovekom koji ju je zlostavljao. Kaže da ju je muž zaključavao, tako da nije mogla ni lekara da poseti. Uspela je da se otrgne iz "kandži" nasilnika iz Užica, i vrati u rodni Čačak, gde živi u svojoj kući. Ali, u njoj nema ništa.

"Živela sam u Užicu. Ostala sam trudna, a onde me je muž zatvorio u kuću i držao tako. Sve do razvoda, kada sam ga jedva namolila da me pusti. Vratila sam se u svoju kuću u Čačku. Tačnije, sprat kuće je moj, a u prizemlju živi moj rođak, samo ga ja ne viđam uopšte", priča Marina.

Vratila se u kuću u kojoj nema osnovne uslove za život. U osmom mesecu trudnoće nije imala kud: "U kući nemam ništa. Dug za struju je 111.000 dinara, a ja nemam odakle da ga platim. Nemam ni nameštaj, spavam na podu, ali je jako hladno jer nemam ni pod, nego je beton dole. Primanja nemam. Šta mi ko donese ja to i pojedem. Imam jednog prijatelja, on mi pomaže oko hrane", priča Marina.

Budući da stiže zima, hitno joj je potrebno rešenje za struju, kako bi se otplatio dug, šporet za drva, drva, hrana... Svako ko želi i može da pomogne Marini, može kontaktirati Vladu Dragića, inače poznatog humanitarca iz tog kraja Srbije - 065/3420-430, koji ju je našao i pokrenuo akciju za pomoć na Fejsbuk profilu.

"Želeo bih da se beba rodi u svetlu, u toplome a dug struje je preko 100.000... Teške sudbine koje možemo pomoći bar malo", napisao je Vlade posle čega je krenula pomoć od komšija, poznanika, potpunih neznanaca pa je tako stigao trosed, posuđe, nešto nameštaja, vitrina, fotelja, tepih, nešto garderobe, obuće da se pomogne trudnoj Marini da započne makar malo bolji i nešto srećniji život sa svojom bebom u naručju. Mnogi su donirali po 100, 200, 500, 1.000, 2.000 dinara, koliko je ko mogao, da joj se pomogne oko hrane i osnovnih potrepština, a Vlade je slikao svaki poklon, svaku stvarčicu, svaki dinar i svaku sitnicu koju su ljudi od srca dali iz svoje kuće da se pomogne Marini.