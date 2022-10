Optuženi pripadnici najmonstruoznijeg klana, na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković, juče su kao i tokom pripremnih ročišta koja su bila zatvorena za javnost sjedeli u "boksu" za optužene, koji je odvojen staklom od sudnice i publike.

Izvor: Kurir

Iako se očekivalo da će u publici sjedjeti njihove supruge, roditelji i prijatelji, nikoga nije bilo.

Međutim, optuženi koji su sjedeli razdvojeni jedni od drugih sudskom stražom, slali su poljupce, smijali se, drijemali i pokušavali da ćaskaju. Veljko Belivuk je prilikom izlaska za govornicu poslao poljubac i nasmijao se optuženom Milovanu Tadiću, koji sjedi u drugom dijelu sudnice. Dok je tužilac čitao optužnicu, Belivuk je zijevao češkao se i vrpoljio na drvenoj klupi.

Miljković je prekidao suđenje tražeći da ide u toalet, a u međuvremenu, prije izlaska za sudsku govornicu, on se čak i presvukao.

Veći dio jučerašnjeg suđenja, on je pokušavao da ćaska sa drugim optuženima, a dok je tužilac čitao dio optužnice koji se odnosi na ubistvo Gorana Veličkovića Goksija, i to u dijelu u kom se navodi kako mu je Miljković sjekirom odsjekao glavu, on je gledao u suprugu pokojnog i smijao se.

- Kada je tužilac pročitao Skaj poruku u kojoj se navodi: "Vidi lutko, Meksiko u sred Beograda", Miljković je ponovo počeo da se smije - rekao je naš izvor iz sudnice.

On i Belivuk imitirali su i pravili grimase kada su se za govornicom pojavili svjedoci - saradnici.