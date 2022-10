Sveštenik Domagoj Kelav (43) je završio u zatvoru jer je pretukao časnu sestru Anetu Anđelić (70), kao i lokalnu mještanku A.S. u mjestu Sukošane u Hrvatskoj!

Izvor: shutterstock/Eryk Stawinski/shutterstock

Jedan sveštenik iz Sukošana u Hrvatskoj je pretukao 70-godišnju časnu sestru Anetu Anđelić, a nakon nje je pretukao i 43-godišnju mještanku A.S. Optuženi Domagoj Kelav (43) je dobio ukupno 27 dana zatvora za ova dva zverska prebijanja, prenosi hrvatski portal "Slobodna Dalmacija".

Domagoj je napao časnu sestru 26. aprila kada je bio u alkoholisanom stanu i izrečena mu je kazna od 10 dana zatvora, a kazna za napad na mještanku A.S. je 17 dana zatvora. U kaznu je uračunat boravak od 25 dana, a njegova kazna iznosi 27 dana, njemu je ostalo da odsluži još svega dva dana.

Domagoj je 26. aprila uveče prvo verbalno, a potom fizički napao časnu sestru Anetu Anđelić. Ona se srušila od siline udaraca. Od siline udaraca je pala i zadobila je velike masnice po licu, ali je u policiji ispričala da je sama pala i da je sveštenik Domagoj Kelav nije napao. Policija je uspjela da otkrije istragom da je on vrijeđao časnu sestru Anetu Anđelić sledećim riječima: "Je**m ti mater!", a nakon toga ju je udario šakom u lice. Ona je zadobila povrede lica i ogrebala je lakat prilikom pada na asfalt. Sledeći put ju je napao kada je izletio iz kola i ponovo ju je vrijeđao riječima "zbog tebe sam završio u zatvoru pi**a ti materina".

Domagoj je ubrzo uhapšen i on je negirao oba dijela. Napad na mještanku A.S. se dogodio nakon napada na časnu sestru. Mještanku A.S. je davio i tukao. Zadarska nadbiskupija se oglasila o ovom slučaju i saopštili su da su Domagoju ukinuta sva ovlašćenja. Naređeno mu je da nakon izlaska iz pritvora u najkraćem mogućem roku pripravi admistrativnu primopredaju župe i ode na liječenje.