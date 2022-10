Čedomir Jovanović nakon bure u javnosti zbog tvrdnji da se tukao sa ženom, kaže da su se sada strasti smirile, ali da je u policijskoj stanici udarao glavom u zid.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je Čedomir Jovanović završio u policijskoj stanici zbog tuče sa ženom Jelenom, gde je zadržan skoro 12 sati, strasti u kući Jovanovića su se smirile, a lider LDP ispričao je šta se dešavalo u stanici na ispitivanju:

"Otišao sam u banku da uplatim sinu novac, kad me zovu novinari I pitaju sve to. Znate kako sam potvrdio - jeste, naravno (ironičnim tonom). Popizdio sam. Otišao sam u policijsku stanicu, zakucao se automobilom, polomio sam oba prednja točka, došao kod njih I oni kao: “Šta je”, pitao sam ih dokle će više. Poludio sam. Sipali su mi piće I rekli da me niko nije tražio", kaže Jovanović I dodaje:

"Onda su došla druga dvojica da rade test na psihoaktivne supstance. Oni su došli da bih ja odbio. Uradio sam, nisu našli ništa. U tragovima bromazepam koji sam popio veče ranije pred spavanje. Rekao sam im da imam recept. Ej, popio sam pet miligrama bromazepama veče ranije. Imam diskus izmedju trećeg I četvrtog pršljena, povrijedio sam se u teretani prije mjesec dana", rekao je za Republiku.

Pošto su ga zadržali I pored objašnjenja da lijek pije po poreporuci ljekara, da ima recept, tada je, kaže, skroz “puko”.

"U ćeliji sam udarao glavom o zid. Raskrvavio sam glavu. Onda su zvali Hitnu pomoć I odvezli me na VMA. Skinuo sam se I go u policiji. Rekli skini pertle, ja se skinuo go, reko da ne bude da se objesim o nogavicu. Puko sam. Popizdio sam", kaže Jovanović.

Pošto je pregledan na VMA, navodi dalje, otišao je u restoran, gde je ranije dogovorio večeru sa prijateljima, a gdje je došla I njegova supruga Jelena. Siguran je da je po sredi zavjera protiv njega.

"Juče 30 novinara ispred zgrade, zvone kod komšija. Čemu? Ništa se nije desilo", dodaje on.