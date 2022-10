"Krenuli smo da prelazimo most, a onda je odjednom nešto secnulo i mi smo upali u vodu".

Izvor: Kurir

Angelina Tripković je očevidac nesreće u Ovčar Banji gde se danas prijepodne srušio most. Most nije dugo u upotrebi prema riječima mještana, a bio je i u jako lošem stanju. Ona je opisala šta se sve dogodilo. Započela je svoju ispovjest da je u trenutku pucanja sajle na mostu bilo oko 20 turista na njemu.

"Prelazili smo most i u jednom momentu samo je most secnuo i našli smo se pod vodom. Nas oko 20 je prelazilo most. Dok smo prelazili konstantno se ljuljao, držali smo se za ogradu i samo je pao odjednom. Ta žena koja je nastradala vjerovatno je starija pa nije uspjela u opštem metežu da se snađe", započinje Angelina priču za "Informer".

Angelina je uspjela da ispliva uz pomoć monaha.

"Polako sam isplivala na površinu, a onda sam se uhvatila za ogradu koja je pala i žicu. Na obali su bili monasi i muškarci koji su nam pomagali i izvlačili nas", navodi ona.

Angelina ističe da im niko nije napomenuo da moraju da budu pažljivi prilikom prelaska preko mosta. Navodi da im je rečeno da ne idu u grupicama većim od pet osoba.

"Niko nam ništa nije pomenuo. Rekli su nam samo da prelazimo u grupicama od po 5 ljudi. Upozorili su one koje bole noge ili imaju neke zdravstvene probleme da ne prelaze nego da ostanu u autobusu. Prije nas je pola ljudi već prešlo na drugu stranu", ističe Angelina.