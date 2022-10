Obdukcija je pokazala da je nesrećna žena umrla u najgorim mukama, a sumnja se da je sin koji je izudarao motkom, pre toga zlostavljao nekoliko sati!

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Privatna arhiva

Đ. M. (26) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju majku D. M. (61), a komšije su u šoku nakon ubistva koje se dogodilo u zgradi. Kako saznaje Telegraf komšije ubijene Dobrinke M. (61) nakon ubistva istražiteljima su rekli da su "čuli da je žena zapomagala i jaukala celu noć". Međutim, nije poznato zbog čega nisu pozvali policiju.

Za zločin je osumnjičen njen sin Đorđe M. (26) kome je određen pritvor do 30 dana. On se kod tužioca branio ćutanjem. "Nesrećna žena umrla je od batina. Sin joj je drvenom motkom naneo smrtonosne povrede na glavi i telu. Nju je našao suprug u spavaćoj sobi na krevetu. Tada je otišao do komšija koji su pozvali policiju", kaže izvor blizak istrazi. Policija je obavila razgovor sa komšijama ubijene žene koji su rekli da su "čuli svađu, a zatim jauke i zapomaganje žene".

"Iz tog razloga Đorđu se stavlja na teret teško ubistvo na brutalan i svirep način. Sumnjamo da ju je zlostavljao nekoliko sati. On će biti podvrgnut psihološkom veštačenju", dodaje izvor. Zločin je otkriven u subotu sat nakon ponoći, a telo nesrećne žene našao je njen suprug M. M. U prvi mah mu se učinilo da spava jer je bila u spavaćoj sobi na krevetu, pokrivena ćebetom. Međutim, na njenom licu primetio je povrede, a na zidu i podu krv. Obdukcija je pokazala da je nesrećna žena umrla u najgorim mukama.