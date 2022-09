Osuđivani silovatelj Igor Milošević uhapšen je danas u centru Beograda zbog krivičnog djela Ugrožavanja sigurnosti. Milošević je na slobodi od 20. septembra pošto je izdržao svoju poslednju kaznu od 15 godina. Dakle, ponovo je uhapšen posle deset dana na slobodi.

Izvor: Kurir

Njemu je određeno policijsko zadrđavanje do 48 sati kakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. Kako se radi o opasnom kriminalcu po svemu sudeći njemu će sudija odrediti pritvor do 30 dana.

- Uhapšenom Igoru Miloševiću prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. S obzirom da je on višestruki povratnik na njega može da se primjeni i član 55a KZRS koji predviđa da se učiniocu krivičnog djela mora izreći minimalna kazna u rasponu koja je predviđena za to krivično djelo. Što u konkretnom slučaju on može da dobije od tri do pet godina- kaže za poznati beogradski advokat Momčilo Minić.

Podsjećanja radi Milošević je uhapšen danas nakon što je 20. septembra ove godine pušten iz zatvora gdje je bio zbog silovanja i četiri razbojništva. Iza rešetaka je proveo 15 godina, a od svoje 14 godine učinilac je niza krivičnih djela.

- Nakon što je Prvom OJT u Beogradu dostavljena krivična prijava od strane nezavisnih dnevnih novina 'Informer'' protiv Igora Miloševića, u tužilaštvu je obavljen razgovor sa novinarkama navedenih novina, a potom je po nalogu dežurnog tužioca Prvog OJT u Beogradu u saradnji sa policijskom upravom za grad Beograd, odjeljenje za javni red i mir određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati osumnjičenom I.M. zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 st.3 KZRS.

Naime, iz navoda prijave krivično djelo izvršeno je dana 27.09.2022. godine na štetu novinarki koje su vodile intervju sa prijavljenim, a u vezi razgovora sa njim, odnosno davanja izjava za vreme snimanja. U roku od 48 sati osumnjičeni će biti saslušan u Prvom OJT- saopštilo je Prvo OJT.