Zaječarac se šokirao kada je pronašao mini kameru u stonom satu.

Izvor: Reddit/screenshot

Jedan mladić iz Zaječara (20) na društvenoj mreži "Reddit" postavio je objavu u kojoj je napisao da je u stonom satu njegovog očuha (45) slučajno pronašao malu skrivenu kameru. On je naveo da je sasvim slučajno otkrio ovo kada je njegova majka čistila stan i sklonila sat, a da se očuh, za koga kaže da je na službenom putu u Evropi javio posle sat vremena i pitao da li radi sat. Mladić je rekao da mu je postalo sumnjivo to što je otac znao za neke razgovore između njega i majke koje mu majka još nije prenela, a on nije mogao da ih čuje.

On je odlučio da otvori sat i vidi da li radi. Međutim, ono što je video ga je šokirao - minijaturna kamera koja je snimala i video i ton.

"Otvorio sam odmah, iščupao mikrofon i otkačio kameru. Sa ćaletom živim, tako da lagano mogu da prestanem ovde da dolazim. Nego mi žao majke. Da ga se rešim, ili on ili ja. Ako moja majka neće, neću ni ja više da dolazim kod nje. Ne znam da li snima mene konkretno, on je u inostranstvu pa verovatno zbog toga špijunira", napisao je mladić, i dodao:

"On je više puta znao za nešto što smo pričali nasamo. Konkretno me zanima gde ima da se kupe oni uređaji što detektuju skrivene kamere i mikrofone. Imam 20 godina, miran sam lik. Radim u rudniku te nemam šta da krijem. A sa majkom tek treba da pričam, još nismo stigli da razgovaramo o tome", napisao je on, i dodao da njegov očuh nije agresivan koliko on zna.

Šta kaže zakon?

Nikome nije dozvoljeno da prisluškuje ili snima razgovor, odnosno čini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica bez njegovog znanja ili pristanka. Krivično delo neovlašćeno snimanje krši Ustavom zaštićeno pravo građana na tajnost opštenja, odnosno nepovredivosti privatnosti i ljudskog integriteta.

Dakle, izričito je zabranjeno prisluškivanje ili snimanje razgovora bez znanja i pristanka lica koja u njemu učestvuju, ako razgovor ili izjava nisu namenjeni licu koje snima ili prisluškuje. Snimanje i prisluškivanje se najčešće vrši bubicama, mobilnim telefonima, prisluškivačima i sličnim uređajima, dok lice koje snima nije fizički prisutno u prostoriji.

Za krivična dela neovlašćenog snimanja i objavljivanja sadržaja odgovorna su i lica koja snimaju, kao i lica koja dobijeni ili viđeni sadržaj distribuiraju. Kod navedenih krivičnih dela postoji osnovni oblik, koji se goni po privatnoj tužbi i teži oblik (ako je počinilac krivičnog dela službeno lice) koje se goni po službenoj dužnosti.

Pogledajte skrivenu kameru u satu: