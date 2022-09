Majka pretučene Sare Hadžić gostovala je u jutarnjem programu Prve televizije i govorila je o stravičnom slučaju porodičnog nasilja koje je juče potreslo region.

Slučaj stravičnog porodičnog nasilja koji je doživila Sara Hadžić, sestra poznate Tiktokerke Une Kablar, poznatije kao "Uki Q", potresao je juče cijeli region. Da podsjetimo, Saru je pretukao njen muž Damjan zbog njene želje da se razvede od njega i zbog navodnog mešanja njegove majke u njihov odnos. Dijana Marinković, majka pretučene Sare, gostovala je u jutarnjem programu Prve televizije i govorila je o stravičnom zločinu koji je pretrpela njena ćerka Sara koja je sada srećom dobro i polako se oporavlja.

Prema riječima majke Dijane Marinković, njena ćerka Una nije bila u stanju da dođe u emisiju jer je uz sestru i nije u mogućnosti da trenutno govori zbog straha i pretrpljenog stresa. Njena ćerka Sara se osjeća jako loše kako ona kaže.

"Una nije još spremna da dođe, potrešena je i uz svoju sestru je. Sara je kod mene, ona i beba su kod mene, svi brinemo o njoj. Ima teške vrtoglavice, idemo i danas kod doktora. Premotava film šta se desilo, prisjeća se tih scena, uzbuđena je. Mi smo 15 minuta prije toga bili kod njih, odneli smo im večeru. Dala sam joj večeru u dvorištu jer je žurila zbog serija. Kasnije me zvala uznemirena sa VMA, rekla je da dođem po bebu. Pitam je šta se desilo, ona kaže samo da dođem. Rekla mi je da ju je pretukao Damjan i da je pretukao bebu. Kad sam stigla, dočekala me policija, hitna pomoć. Izgledala je izdeformisano, bila je pod stresom, uživo je to mnogo gore i teže. Natečena glava, obraz, izdeformisana je, krvav vrat i glava, jezivo. Čudno me je gledala, uzela sam bebu i rekla joj da će biti sve u redu. Kad smo došli kući, ona je imala velike bolove kad pomjera glavu. Plaši se svega. On se činio kao divan dečko. Niko se ovome nije nadao, a ja sam jako bliska sa Sarom. Govorila mi je da se njena mama miješa", rekla je majka pretučene Sare.

Majka je navela potencijalne razloge stravičnog nasila. Opisala je i povrede bebe.

“Mi smo jako bliske, trčala sam da joj pomognem, uvijek je govorila da se njihova mama petlja, rekla sam da probaju da pričaju s njima... Monstruozno nasilje. Beba je sada dobro, imala je modrice, svakog dana zovem Saru da pitam kako je, rekla mi je da su kod doktora da je valjda alergija, ima modro sve po zadnjici. Krv su joj uzimali da vide da li je to neko zgrušavanje, ja sam posle posla vidjela modrice, nije to osip, alergija... Pitali su doktori da nije nažuljano, udareno, a nigdje drugo nije imala povrede. Damjan ju je držao, imala je grčeve, mogao je jedino on da je stisne jer je cičala. Nije Sara vjerovala da bi on to mogao da uradi”, rekla je mama Sare i Une.

Dijana je momentalno upalila auto i otišla po uplašenu ćerku na VMA. Dočekala ju je policija, a otkrila je i zašto Sarina sestra Una nije mogla da dođe.

“Upalila sam auto i došla na VMA, ugledala Saru, uzela bebu, pozvala Unu... Policija je odmah bila tu, uzete su nam izjave, ja sam bila tu sve vrijeme sa bebom. Čekali smo da Sara završi preglede. Da, ja sam bila unutra ali je Una bila sa mojim suprugom napolju i vidjeli su porodicu Sarinog muža. Vikali su joj da je sektašica, ona je pitala da li ste ponosni na sina, on je rekao da jeste. I tek će da bude, još ponosniji, onako prijetećim tonom. Kaže ima on lijeka i za ovo, ima veze i pare, sve će srediti. I ja sam zato ovdje, uplašena jesam ali mi je ćerka još uplašenija. Zašto mislite da Una danas nije došla na televiziju? Uplašene smo”, rekla je ona.

Dijana je rekla da je Damjan djelovao kao fin dečko. Opisala je Sarino stanje tokom stravičnog nasilja.

“Nije on nju udario jednom, nego 15 puta je tukao, udarao je kad je već izgubila svijest. A prva bih rekla da je divan dečko, nije predamnom nikada pokazao to lice. Ona se onesvjestila, prestala je da diše, on je tada rekao ‘jao, šta bih od sebe da sam te ubio‘. I kada je došla svijesti, rekao je da ostave bebu i da idu na VMA. I ranije je ostavljao bebu, ostajao duže na poslu, ode kod mame, ruča, Sara je vječito bila sama, nije pomagao. Molila ga je da pridrži bebu samo da se ona okupa. On nije volio ni da ja dođem i pomognem, a prije toga je sve bilo dobro. Ali kada se porodila, sve se izmijenilo. Njemu je i moja pomoć smetala, ona mu je rekla ‘pa ovo je i tvoje dijete‘. I on uzme dijete, odnese ga u drugu garsonjeru, kao kod komšija. Zatvori unutra bebu u auto-sjedištu, da ne čuje i da mu ne smeta. Sara se probudila, ne zna da je to uradio, pita gdje nam je beba? On kaže ‘htio sam da budem dobar muž, da ti možeš da odspavaš‘”, rekla je ona.

Dijana je zaplakala kada se prisjetila kako joj je kćerka izgledala posle nasilja koje je pretrpila. Navela je da je njen zet davio njenu ćerku 15 minuta!

“Samo kad se sjetim moje ćerke uplakane, izdeformisala se, pitala me hoće li umrijeti?Ona je čak dok je tukao mislila da je mrtva, ali kaže da je čula njega kako vrišti, urla za njom, čuje bebu... Davio ju je 15 minuta, ona tako kaže”, rekla je majka.

Saru je njen muž Damjan iz revolta tukao pesnicama po glavi, navodno joj je udarao glavu o pločice, davio ju je, a čak je napao i bebu! Una Kablar je putem društvene mreže Instagram objavila jezive slike i snimke na kojima se vide povrede koje je doživila njena sestra. Oglasila se i majka pretučene Sare odmah nakon objavljivanja slučaja i sinoć je rekla da je bila u šoku jer nije znala da je njen zet sposoban za ovakav zločin. Kako su prenijeli domaći mediji, mužu sestre Une Kablar je navodno određena mjera zabrane prilaska od 48 sati.

