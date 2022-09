Direktor osnovne škole "Miloje Vasić" u Kaluđerici je potvrdio da je juče u toj školi došlo do stravičnog vršnjačkog nasilja prilikom kojeg su tri starija đaka stavljala glavu prvaka u toalet šolju!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Direktor osnovne škole "Miloje Vasić" u Kaluđerici u kojoj je, prema navodima medija, brutalno fizički napadnut učenik prvog razreda u školskom toaletu, potvrdio je za Kurir da je tokom jučerašnjeg dana došlo do ovog incidenta.

"Na jednom od malih odmora juče u školskom toaletu za učenike od prvog do četvrtog došlo je do incidenta kada je prvak ušao u toalet gde je došlo do guranja sa starijim učenicima. Prema rečima prvaka, đaci starijih odeljenja su ga gurali gde je udario leđima u zid, a zatim pao na pod. Nakon toga je prvak došao kod učiteljice i ispričao šta se desilo. Bio je uplašen. Učiteljica je obavestila školsku upravu, a obavestili smo i Ministarstvo prosvete. Takođe, uputili smo i roditelje u ovaj incident", izjavio je direktor škole.

Da podsetimo, beogradski mediji su pisali da je u pomenutoj školi brutalno napadnut učenik prvog razreda na koga su nasrnula tri učenika starijih odeljenja i maltretirala ga u toaletu. Oni su mu navodno i stavljali glavu u wc šolju i udarali ga njegovom glavom o zid toaleta. Takođe, navodi se da dete nije zatražilo lekarsku pomoć.