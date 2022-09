Igor Jurić progovorio je o nedavno oslobođenom silovatelju Igoru Miloševiću, ljudima koji prate svaki njegov korak i šta bi svako treba da uradi u svom komšiluku.

Izvor: Youtube/screenshot/Mozaik Savetovaliste

Serijski silovatelj Igor Milošević ponovo šeta Beogradom. To je samo jedan u nizu naslova na portalima. Ko prati i objavljuje fotografije osuđenika koji su izašli sa robije pitanje je na koje je ovog jutra u "Uranku“ na televiziji K1 odgovorio Igor Jurić. On je istakao da su se građani Beograda i okoline sami organizovali i da fotografišu čoveka koji je odslužio kaznu za silovanje i sada slobodno šeta gradom.

"Razumem brigu i zabrinutost što je takav čovek na slobodi, ali ja se plašim da to ne ode u neku drugu krajnost koju niko od nas ne želi. Ne možemo da uzimamo pravdu u svoje ruke, jer želimo da budemo građani jedne moderne evropske države. Mi to ne smemo da radimo i ja se toga najviše plašim. Ovakve slučajeve u svoje ruke trebalo bi da preuzmu institucije koje su za to nadležne i odgovorne, i da se ovakve stvari više ne ponavljaju", kazao je Jurić.

"On je odslužio 15 godina zatvorske kazne i slobodan je čovek. Odslužio je svoj dug državi i nijedan dan ranije nije pušten iz zatvora. Po svim zakonima ove zemlje njega više ništa ne sprečava da nastavi normalno svoj život. Međutim, ako pogledamo psihologiju tih ljudi - govorimo o silovateljima, a on je povratnik i serijski silovatelj i neko ko je zaista opasan po društvo, postoji opravdana zabrinutost. Pitanje je da li je on sada potpuno van kontrole. On nije potpadao ni pod Marijin zakon, njegove žrtve su bile i maloletnice", rekao je on.

Igor Jurić je kazao da veruje da je zbog opšte panike koja je zbog ovog čoveka nastala u Beogradu on verovatno pod nekom vrstom prismotre.

"Siguran sam u to, ali gledajući zakone naše zemlje, on je potpuno slobodan čovek. Ali, moramo biti realni i kada je reč o tome da je to čovek koji ima osnovne ljudske potrebe: da jede, da nešto popije, da negde spava i da ima krov nad glavom. Ne znam kakva mu je psihološka podrška bila u zatvoru, gde mu je prebivalište, zna li neko njegovo kretanje. To mora da se zna i uredi kako bismo izbegli ovakve situacije u kojima smo danas, da ljudi žive u strahu", naglasio je Jurić .

"Ljudi bi se smirili kada bi neko od nadležnih kazao da je pod prismotrom. To je često problem u našem društvu", dodao je on.

Jurić je kazao da je i njegovo dete bilo žrtva jednog ovakvog čoveka.

"Gotovo na isti način je zlostavljao žrtve, jedino što su žrtve ovog čoveka imale sreće pa su preživele, a moja Tijana nije. Moramo da dođemo do uzroka. Imamo kazne kakve imamo, a problem je priroda njegovih zločina. Sudije su nam na jednom nedavno održanom okruglom stolu kazale da se ne radi nikakva resocijalizacija niti procena tih ljudi, jer nema kapaciteta da se radi sa svakim zatvorenikom. U slučaju seksualnih napasnika mora da postoji posebna podrška, njima stručnjaci moraju da se posvete", naglasio je Jurić.

"Šta ćemo da radimo za sledećeg Igora koji će se sigurno desiti? Gde će ljudi dobiti priliku da rade nakon što odsluže kaznu? Hoće li biti u konstantnom kontaktu sa psiholozima, hoće li morati da im se javljaju? Tako bismo ih imali na vidiku i u kontrolisanim uslovima", istakao je Jurić.

On je svim građanima uputio apel: "Hoću da apelujem na ljude koji slikaju Igora Miloševića da se fokusiraju i na ljude u svojoj okolini, na žrtve koje možda znate. Nikako ne zanemarujem slučaj ovog predatora, ali moramo se pozabaviti ljudima iz okoline za koje znamo da su seksualni predatori, a na to ne reagujemo".

Samo u registru optuženih za zlostavljanje maloletnika ima više od 500 ljudi podvukao je on.

"Ima ih mnogo, ali kao građani ne smemo da uzimamo pravdu u svoje ruke. Postoje institucije. Mi zagovaramo javni registar pedofila. Kao građanin i kao roditelj morate znati ko živi u vašem komšiluku. U Bajmoku, u mestu gde je Tijana oteta i gde je stradala, dobili smo informaciju da postoje dva seksualna zlostavljača koji su bili pravosnažno optuženi, i oni i dalje žive tamo. Niko mi nije rekao ko su ti ljudi, a možda se neko dete igra sada u kući tih ljudi. Ni građani ne znaju ko su oni. Kada bi takav registar postojao, tada bismo edukovali građane", zaključio je on.