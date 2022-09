Političar Čedomir Jovanović govorio je o tome da li je konzumirao narkotike.

Izvor: Kurir TV/ Printscreen

Lider stranke LDP Čedomir Jovanović govorio je u emisji "Sceniranje" na Kurir televiziji, da li je probao nedozovoljene supstance. On je govorio o stvarima koje godinama privlače pažnju javnosti. Jovanović je istakao da postoji mnogo neistina koje su o njemu pisane, i da je jedna od grešaka ta što je dozvolio da se u javnosti izgradila slika o njemu, koja nema veze sa onim što je on zaista.

"Ima mnogo gluposti. Ostavljam to za sobom, ali ima mnogo stvari zbog kojih se kajem. Ne postoji način da demantuješ neku laž o sebi. Najveća glupost je što sam dozvolio drgima da naprave neku sliku o meni. Kada me upoznaju vide da sam drugačiji čovjek", kaže Jovanović.

Političar je na pitanje o konzumiranju narkotika dao iskren odgovor. "Imam četvoro djece koji više nisu toliko mali. Mihailo govori sedam jezika, Anđelija sa 12 godina više govori na engleskom i francuskom nego na srpskom. Šta oni sve znaju, jel vi mislite da ja mogu da živim sa njima, a da ne razgovaram o ekstaziju, MDA, džointnu, alkoholu... To su stvari koje me prestrave", kaže Jovanović i dodaje:

"Naravno da sam probao, ali to nema nikakve veze sa glupim pričama. Ko je živeo u Beogradu osamdesetih, a nije povukao džoint, taj laže. Ali da ja sa pedeset godina gutam eksere, to je potpuno smiješno. Svojoj djeci moram da objasnim šta je to... Ne moraju da gurnu ruku u vatru da vide šta je", kaže Jovanović.

