Sanela Tarić (24), koja u jedinom ženskom zatvoru u Srbiji služi kaznu od pet godina i tri meseca, na koliko je osuđena zbog trgovine drogom.

Izvor: Kurir

U ekskluzivnoj ispovijesti za Kurir otkrila je i ko su klijenti iz javnog života kojima su ona, njen bivši dečko i ostali uhapšeni prodavali narkotike.

Kako je navela u pismu dostavljenom redakciji Kurira, njen cilj je da mladi ljudi shvate da se nezakoniti poslovi ne isplate i da se na kraju mnogo više gubi nego što se na prvi pogled dobija, ali i da oni koje viđamo kao uspješne poslovne ljude nisu uvijek ono za šta se predstavljaju.

Uveo je u kriminal

Detaljno je opisala kako ju je u svijet kriminala uveo bivši dečko Petar R. Zaslepljena zaljubljenošću, poklonima i izlascima, i sama je postala narko-diler. Ali udobnost stana u Beogradu zamijenila je ćelijom.

"Petar se godinama, mnogo prije nego što smo se upoznali, bavio prodajom droge. Imao je jake klijente, stalne kupce. U pitanju su advokati, pjevači, gej ikone i druge javne ličnosti", priznaje Sanela za Kurir.

Upropašćen život

Zaljubila se u oženjenog

Podsjetimo, naša sagovornica je ispričala da nije ni primjetila kako ju je bivši dečko Petar R., s kojim je uhapšena, uvukao u pakao trgovine drogom.

Do detalja je opisala kako se zaljubljivala u njega, jer joj je, iako oženjen, pružao svu pažnju i ljubav.

Izvor: Kurir

Tek posle policijske akcije u kojoj je privedeno još pet pripadnika grupe, među kojima je bila i supruga njenog dečka, shvatila je da je upropastila svoj život i da mu je bila samo paravan za prljave poslove.

Nekoliko puta nedeljno, kako kaže, drogu su nosili popularnom pjevaču.

"Ja sam ostajala u kolima ili holu zgrade dok bi Petar išao do ulaznih vrata. Stan se nalazi u blizini Francuske ulice, u centru Beograda. Pjevač nikad nije izlazio ispred zgrade, uvijek je insistirao da mu zbog privatnosti Petar narkotike odnese do ulaznih vrata", prisjeća se susreta s poznatim mladim pjevačem narodne muzike.

Sledeći redovni kupac bio im je, kako tvrdi, ugledni beogradski advokat. Opisuje ga kao poročnog čovjeka, kako kada je u pitanju droga, tako i kada je riječ o ženama.

Izvor: Kurir

"Stan mu se nalazi u blizini Specijalnog suda, njemu sam lično nosila kokain. Uvijek je u stanu bio u društvu dvije-tri, a nekad i više eskort dama. On bi otvorio vrata, a one bi šetale u seksi vešu, halterima, na visokim štiklama. Mnogo puta me je pozivao da im se pridružim, ali moj odgovor je uvijek bio isti. Nikada na to nisam pristala, a bio je toliko uporan da je ubijeđivao i sada već mog bivšeg dečka", otkriva Sanela kroz kakve je sve situacije s poznatim klijentima prolazila dok ih je snabdjevala drogom.

Lupio mi šamar

Među brojnim kupcima kokaina, kako priznaje, bio je i kum poznatog estradnog bračnog para. Za njega otkriva da konzumira previše droge i da je to čak dovelo do toga da joj jednom udari šamar.

Izvor: Kurir

"Njega sam poznavala i prije nego što sam upoznala Petra. Međutim, kako konzumira kokain u pretjeranim količinama i zbog takvog njegovog ponašanja kada je pod dejstvom droge, putevi su nam se razišli. Kupac je bila i jedna djevojka, zapravo muškarac zarobljen u tijelu žene, koja se družila i zabavljala s poznatim djevojkama, bila je u vezi s jednom rijaliti učesnicom i pjevačicom, koliko se sjećam. Bila je sklona drogi i kocki, zbog toga je dobila čak i suspenziju na poslu, a radila je u državnom sistemu", dodala je.

Sanela, koja je javnosti poznata kao sestra brutalno ubijenog Smaila Tarića 2008, Kuriru se iz zatvora obratila pismom, u kom se ne žali na kaznu na koju je osuđena jer je svjesna da je sama kriva za ono što joj se dogodilo.

Kajanje

Da mogu da vratim vrijeme, sve bih drugačije

Sanela Tarić objasnila je za Kurir da joj cilj nije promocija ličnog imena, niti veličanje onoga zbog čega je iza rešetaka.

Naprotiv, kako kaže, odlučila je da ispriča svoju priču da bi svi oni koji je pročitaju shvatili da kriminal nije nešto što može da donese dobro. - Da mogu da vratim vrijeme, sve bih drugačije. Kajem se, bila sam zaslepljena, zaljubljena i nisam razmišljala - otkrila je ona.