Serijski silovatelj Igor M. je pušten na slobodu, a stručnjak za bezbednost je prokomentarisao kakvo će biti njegovo ponašanje u društvu.

Izvor: Printscreen/TV PRVA

Stručnjak za bezbednost Boža Spasić, prokomentarisao je puštanje na slobodu serijskog silovatelja Igora M. i pokušao da uputi sve na koji način takvi ljudi razmišljaju.

"Opet će ponoviti zločin bez diskusije. Ne znam zašto svakog silovatelja nakon puštanje ne zatvore u neku zdravstvenu ustanovu. Oni nisu za bolje. Treba ih držati pod ključem, jer predstavljaju veliku opasnost po nežniji pol", rekao je Boža Spasić i počeo sa daljim objašnjavanjem kako funkcionišu silovatelji i zašto su toliko opasni.

On je istakao da se oni slade tuđim bolom i patnjom i da su svi mentalni bolesnici.

"Ovaj serijski silovatelj me direktno podseća na malčanskog berberina. Isti je scenario. Iako je on, kao i svi mi, svestan da ga prati policija moraće da ponovi zločin, jer je to u njegovoj krvi. On se sladi tuđim bolom i patnjom. Svi oni su mentalni bolesnici", rekao je Spasić.

Stučnjak za bezbednost, ističe da su oni lukave kukavice i da vrebaju plen kao životinje.

"Silovatelj je sinonim za kukavicu, ali lukavu kukavicu. Veoma su pažljivi kada je u pitanju njihov zločin. Oni su poput životinja. Vrebaju svoj plen i strpljivo ga čekaju. Ubeđen sam da su spremni i po godinu dana da vrebaju dok ne budu sigurni da će njihov zločin biti sto posto uspešan. Resocializacija je priča za malu decu. Ta opcija ne postoji. On će ponoviti zločin i to je neminovno", naglasio je on.