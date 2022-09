Cena peleta ograničena je na 38.000 po toni, ali vlada velika nestašica, pa ga je trenutno teško naći.

Vlada Srbije 4. avgusta donela je odluku o ograničenju cene peleta na 38.000 dinara za tonu i istovremeno odluku o zabrani izvoza peleta. Ova odluka oročena je na tri meseca. Međutim, pojedini prodavci peleta pronašli su način da zarade više i zaobiđu ograničenje, pa su tako počeli da naplaćuju ogromne sume za prevoz. Prema toj računici, tona peleta košta oko 43.000 dinara.

Zbog kršenja odluke o ograničenoj ceni tržišna inspekcija ovih dana "češlja" stovarišta i do sada je napisano više od 60 kazni.

Milan S., koji je na Smederevskom putu naručio pelet i platio ga papreno.

"Poručio sam dodatnu tonu peleta da se obezbedim za zimu jer je u mom domaćinstvu to jedini izvor grejanja. Kada sam rezervisao pelet, rekli su mi da košta 38.000, kao što je država i ograničila cenu. Posle nekoliko dana su me pozvali sa stovarišta i javili da je pelet stigao, a onda je usledio šok. Bez pardona su me, tek kada je već sve bilo gotovo, obavestili da za dostavu moram da platim još 5.000 dinara i da me sada tona peleta zapravo košta 43.000 dinara", ogorčen je Milan.

Kako kaže, ovakvu naplatu trgovci pravdaju objašnjenjem da pelet uvoze iz Crne Gore.

"Rekli su mi da pelet nabavljaju u Pljevljima, i to po ceni od 300 evra, pa onda kao ne mogu da ga prodaju za 'samo' 38.000 dinara... Razumem ja njih, ali nije u redu da bukvalno dovode ljude pred svršen čin, jer znaju da peleta nema nigde. I ovo sam jedva uspeo da naručim i naravno da sam skuplje platio, moram, šta ću...", kaže on.

Na drugoj strani, prodavac ogreva na stovarištu u Sremčici Goran Ješić kaže da se trenutno pelet i ne isplati prodavati, jer ne može da se zaradi.

"Peleta nema, jer je mnogo skup, pa ne možemo nikako da se uklopimo u cenu. Jednu cenu kažemo potrošačima, a dok stigne pelet, cena je skočila. Nemamo nikakvu zaradu, a ne možemo da radimo sa minusom", kaže Ješić.

Da je kupiti pelet sada isto kao i dobiti premiju na lotou, kažu na stovarištu jedne firme iz Ivanjice.

"Sve smo rasprodali i nemamo ga na stanju. Porudžbine smo imali do polovine oktobra i to je sve prodato. Videćemo kakva će situacija biti posle toga", dodaju na ovom stovarištu i napominju da je cena ovog ogreva kod njih 38.000 dinara, kao što je država i odredila.

U Srbiji peleta ima na 80 odsto prodajnih mesta, dok ga na 20 odsto prodajnih mesta nema ili ga sklanjaju i pokušavaju da prodaju po višoj ceni, zbog čega reaguje tržišna inspekcija. Dosad je napisano više od 60 prekršajnih prijava.

Cepanje drva 500 dinara po metru

Prodavac ogreva u Sremčici kaže da više ne prodaje ugalj i pelet, već samo drva, čija cena je od 11.000 do 12.000 dinara po kubnom metru.

Pored naplate drva, kažu na strugarama, dodatno se naplaćuje i cepanje drva.

"Oko 500 dinara naplaćuje se cepanje po metru drveta. Trenutno je grejanje na drva najisplativije, što pokazuje i veliko interesovanja građana", kažu na strugari.

Skrivaju ga po magacinima

Kako prenosi Blic, peleta nema u dovoljnoj količini jer se sakriva po magacinima ili ne proizvodi iako ima sirovina. Peletari i prodavci čekaju da prođe zabrana izvoza, ali i Vladina uredba kojom je na tri meseca zamrznuta cena peleta na 38.000 dinara, odnosno 320 evra po toni, kako bi potom zaradili još više.