Zbog izliva gornjeg dijela rijeke Kupe došlo je do poplava u Hrvatskoj.

Izvor: twitter/blateabla

Zbog kiše koja još pada na gornjem toku Kupe došlo je do naglog porasta vodostaja pa su preduzete mjere odbrane od poplava s daljnjom tendencijom porasta, javio je Državni hidrometeorološki zavod. Voda iz korita izlila se na put Brod na Kupi - Hrvatsko, gdje je došlo do odrona kod naselja Gašparci, pa je navedeni put zatvoren za sav saobraćaj.

"Situacija je veoma alarmantna, a poznavajući rijeku Kupu je divna, ali i opasna. Kupa može da poraste i do 4 metra u roku od 8 sati. To se sada pokazalo, voda zadire i sela duž Kupe imaju Već je potopljena. Na to se nadovezuje i pritoka Bjelice, koja još više podiže poplavu, pa će biti velikih problema“, rekao je za HRT Davorin Klobučar, predsjednik MO Brod na Kupu .

"Prema trenutno dostupnim modelima, danas se od podneva očekuje izraženiji porast vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca, uz mogućnost postizanja redovnih mjera odbrane od poplava večeras oko ponoći i uvođenje vanrednih mera tokom sutrašnjeg dana“, rečeno je.