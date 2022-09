Mlada Milica P. je ispričala šta se dešalo na njenoj svadbi kada je došlo do sukoba sa obezbeđenjem.

Izvor: Kurir

Proteklog vikenda u Mionici se desio incident na svadbi kada je u jednom restoranu došlo je do tuče između pripadnika obezbeđenja i pojedinih svatova, a u tuči su učestvovali mladoženja i njegov otac. Milica P., mlada sa svadbe u Mionici u kojoj je izbila tuča, kaže da je njen brat teško povređen, kao i da je suprug, pokušavajući da razdvoji obezbeđenje i goste, pao i udario glavom direktno u patos.

"Nakon svadbe prešli smo u restoran, gde je bio moj najuži krug porodice i prijatelja. Otišla sam da se presvučem, da skinem venčanicu, i kada sam sišla da se priključim veselju kolo je bilo prekinuto, a mladić kog su prvog pretukli, obezbeđenje je iznosilo iz sale do toaleta. Krenula sam za njima da vidim šta se dešava, jer je do tada sve bilo mirno i normalno, gosti su se veselili i nije bilo nikakvih incidenata. Takođe, nisam ni znala da će na našoj proslavi biti obezbeđenje, niko mi to nije rekao, niti sam ja to želela za svoje najmilije", priča Milica P.

Slavlje se održavalo u jednom restoranu, a kako navode gosti, pa i mlada, vlasnik restorana je prisustvovao ovom nemilom događaju i ništa nije preduzeo, kako bi sprečio ovaj opšti haos.

"Pokušala sam da uđem u toalet i da vidim šta je sa gostom kog su izneli, reč je o jednom mladiću. Međutim, nisu mi dali ni da provirim u toalet. Nasilno sam ušla i obezbeđenje je tada krenulo da me gura što dalje od mladića. Rekla sam da sam mlada i da je to naš gost, ali se su nastavili da me odguruju, udarala sam o zid i stubove i kada su gosti i moj muž videli šta se dešava reagovali su. U opštoj gužvi krenula je tuča i toliko jako su gurnuli mog supruga da je pao i udario glavom direktno u patos. Nije se pomerio, mislili smo da je na mestu ostao mrtav, bukvalno smo ga oživljavali", prepričava Milica.

Kako navodi, najteže je povređen njen brat, kome je slomljena jagodična kost i koji je smešten u Valjevsku bolnicu.

"Tog dana smo pravili i krštenje detetu, sve je bilo kako treba. Niko nije pravio incidente. Pet čaša je polomljeno, ali bismo to sve platili, takav je ugovor, pa na sahrani se polomi više čaša. Dečko koji je pretučen mi je rekao da je on podigao stolicu u jednom momentu i spustio je, ali da ništa nije uradio osim toga, a pretučen je. Stvarno ne vidim opravdanje za to", navodi mlada.

Kako ističe, niko ne može da nadomesti stres kroz koji su prošla deca koja su prisustvovala ovome.

"Dete od četiri godine se ukakilo od straha, stalno je ponavljalo da više nikada neće otići na svadbu, ovo je trebalo da bude najradosniji dan u našem životu, a sve je upropašćeno. Ne znam samo zbog čega, nikakav problem nije bio", zaključuje Milica.

Ona je rekla da je nakon incidenta njen otac je prišao vlasniku, ali nikakav komentar, niti izvinjenje nisu dobili zbog ovog nemilog događaja.