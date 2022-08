Porodici u Zemun Polju poplavljen je stan nakon obilnih padavina u julu i avgustu.

Izvor: Kurir

Stan porodice Predraga Stevanovića, iz Zemun Polja pretrpeo je velika oštećenja tokom padavina u julu i avgustu, kada je potpuno poplavljen. Njihov stan nalazi se u suterenu u Ulici Braće Krnješevac, a voda je bila skoro pa do plafona. On kaže da od tada sa porodicom živi kao podstanar, jer u svoju kuću ne može da se vrati već gotovo dva meseca.

"Doživela je 5. jula veliku traumu. I sada se ta strah oseća. Bila je u stanu sa mojom ženom i ćerkom, odnosno njenom majkom. Kada je počelo nevreme za samo nekoliko minuta kroz vrata i prozore ušlo je metar i po vode! Na ulazu smo imali metalna vrata koju je bujica pod naletom izvalila nekoliko santimetara iz štoka. Supruga i ćerka stavljale su krpe, pokušavali su na sve načine da zaustave potop... Dok je agonija trajala, unuka je sedela na krevetu. U jednom trenutku prozor se otvorio i na nju se obrušila velika količina vode. Vrisnula je od straha... Još je u šoku", priča Stevanović, i dodaje:

"Moja unuka ima samo pet godina, a doživela je ovakvu traumu. Od tada se plaši vode, a svaki put kada počne da pada kiša počne da plače. Velika sreća je ćerka bila u stanu, jer supruga i unuka ne bi uspele same da izađu. Stvorila se prava reka koja je prolazila kroz stan i rušila sve pred sobom"

On je opisao kako je izgledao prizor u kući tokom poplava. "Voda je bila visine moje unuke. Ćerka je zapomagala i u panici dozivala pomoć. Komšinica koja je čula vrisku došla je do njih. Kroz jedan prozor podigle su unuku komšinici koja im je redom pomagala da izađu. Voda napolju komšinici je bila do brade", navodi on. Kako kaže vrata su bila blokirana od vode i spolja i iznutra i da je jedini način bio da izađu kroz prozor.

"Ništa nismo uspeli da spasimo. Sve je uništeno, sve stvari, sve igračke... Uspeli su da spasu samo dokumenta. Više od metar i po vode je bilo u regalu, sve je bilo poplavljeno. U stanu više ništa ne postoji, tu ne može da se živi. Obratili smo se opštini Zemun za pomoć. Dolazili su, popisali su stvari i utvrdili da su da je šteta stopostotna. Očekujemo pomoć od njih", zaključio je on.

Pogledajte kako izgleda poplavljen stan ove porodice u Zemunu:

Pogledajte i snimak poplavljenog stana: