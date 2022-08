Evroprajd parada neće biti održana u septembru, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Parada ponosa, koja je bila zakazana za septembar u Beogradu u okviru Evroprajd događaja, neće biti održana u tom terminu. Ovu vijest potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju uživo.

"U dogovoru sa većinom članova Vlade i predsjednicom Vlade, oni će obrazložiti to zašto, biće odložena ili otkazana parada ponosa zakazana za septembar mjesec. I to ne govorim zato što sam mnogo srećan, već kada imamo krizu na Kosovu i Metohiji koja neće prestati do 30. oktobra", rekao je on tokom obraćanja u kom je otkrio ko je mandatar nove Vlade Srbije.

Evroprajd je trebalo da bude održan od 12. do 18. septembra u Beogradu, što bi označilo prvi događaj takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Organizatori su ga nazvali prekretnicom za LGBTI+ zajednicu i početkom nove ere.

Izvor: europride2022.com