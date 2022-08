Baka koju je silovao unuku u mesto Ilindža kod Pančeva na saslušanju je rekla da je maloletnik i ranije pretio nožem njoj i njegovom mlađem bratu.

S. P. (71), koju je silovao i pretukao unuk D. P. (17), dna saslušanju je rekla da joj je maloletnik pretio mesecima unazad, da je dizao nož na nju i njegovog mlađeg brata (16).

"Rekla je da joj je non-stop pretio nožem, da je dizao sečivo na nju i njegovog mlađeg brata koji ima 16 godina i vikao da će oboje da ih ubije. Takođe je izjavila da je stalno razbijao po kući, da mnogo pije. I mlađi unuk stalno pije i problematičan je", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

S. P. je u tužilaštvu ponovila sve što je rekla i u policiji.

"Rekla je da ju je napao na spavanju, da je spustio roletne i da je kada je počela da se opire izudarao. Kada je započeo svoju monstruoznost pitao je: "Je li baba, šta ćeš da kupiš svom unuku za rođendan?". Kaže da je osetila njegov miris i da joj je tada pao mrak na oči. Takođe je rekla da kada je završio da joj je rekao da ne ustaje iz kreveta dok joj ne pokuca tri puta na prozor i da će to biti za tri minuta. Pokucao je na prozor, ušao i pitao je, "Baba, ko ti je to uradio?", a ona je bila u modricama i plakala je. On je legao da spava, a ona je onda zvala svoju ćerku koja živi u drugom selu i koja je udata. Zvala je od pola 3 noću, a uspela je da je dobije u 5 ujutru. Tada je ćerka pozvala policiju", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Maloletniku je nakon saslušanja sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu odredio pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka kao i zbog činjenice da mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina.