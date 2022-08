Tviterašica iz Republike Srpske pod pseudonimom "Divlja trešnja", objavila je na svom profilu tvrdnje da je poznanik njene porodice pokušao da je siluje i ubije.

"Pokušao je da me siluje i ubije čovek za koga svi kažu kako je predobar. Čovek koji je prijatelj mojih roditelja i brata. Čovek koji mi je zamalo bio dever. Čovek koji me zna godinama. Čovek od koga se to nikada u životu ne bih nadala",

Njena detaljna priča u kojoj tvrdi kako je neimenovani muškarac pokušao da je siluje uz pretnje pištoljem da će je ubiti, izazvala je lavinu na Tviteru gde su ljudi najoštrije osudili navodnog napasnika i urgirali da devojka što pre prijavi seksualni napad i pokušaj ubistva policiji.

Objavu "Divlje trešnje" na Tviteru vam prenosimo u celosti:

"Normalno smo se vozili, pričali o porodicama i kako on ima neke planove za vikend i da će se videti i sa mojima. Da dođem i ja ako budem mogla. Rekla sam da verovatno neću moći jer idem sa verenikom na more ovih dana pa se trudim da sve obaveze završim pre toga. Drugaricina ulica je bila pre moje te je ona izašla, a ja sam prešla da sednem napred. Još 5 minuta sam udaljena od kuće, šta se može desiti, mislila sam... U jednom momentu on je skrenuo u ulicu koja vodi ka livadi i gde je makadam i nema osvetljenja. Rekla sam da to nije moja ulica i da je promašio skretanje, a zna gde je kuća. Rekao je da se zbunio jer je malo popio i da ćemo se sada okrenuti. Ali to se nije desilo. Ugasio je auto i prešao na mene na silu da me poljubi. Počela sam da plačem i da vrištim da me pusti.

U jednom momentu se odmakao od mene i rekao: 'Hehe snajka, ja to samo da vidim da li ti imaš poverenja u mene, neću te silovati, šta ti je. Ja tebe volim, ti si meni kao sestra'. Ja sam se tresla ali sam pokušavala da ostanem prisebna. Rekla sam ok, ja stvarno moram da idem kući. Rekao je: 'Polako sa kućom'. Rekla sam nasekiraće se moji jer sam rekla da ću doći ranije. Rekao je da nabije na k**ac moje i brata i tatu, a da sam ja jedna ku*vetina koja glumi da je fina. Pošla sam da izađem iz auta držeći telefon u ruci. Tada je počeo da me čupa.

Noge su mi bile van auta ali me on čupao za kosu i jaknu i tražio da mu dam moj telefon. Uspeo je da uzme telefon ali sam se ja nekako iščupala i počela da trčim ali me brzo stigao. Počeo je da me vuče i udara i govori kako on zna ovakve poput mene koje se prave fine a najgore. Skinuo je šorc i gaće i rekao: 'Sad ćeš da mi po**šiš'. Plakala sam i molila da me ne dira. Pitala ga zašto mi ovo radi, nikada mu se nisam u životu obratila niti učinila nešto nažao. Rekao mi je da sam ku*va kao i sve žene i da ne glumim inače će da me ubije, izvadio je pištolj.

Kroz suze sam ga molila da me ne ubije, a on me gledao sad podsmehom i rekao da mu se ženske suze gade i da ga nerviraju još više. U tom momentu sam shvatila da taj čovek planira da me siluje i baci u jarak, možda živu, možda mrtvu, ali da mu moj strah daje još više elena. Sklopila sam oči i rekla ubi me. Neka budem mrtva, čestito i pošteno mrtva. Može da mi ukalja telo, ali moju dušu ne može, bar pred Bogom neće moći. Držao je prst na obaraču i posmatrao me. Rekao mi je da me neće ubiti već da uđem u kola da me vozi kući. Rekla sam da mogu peške. Ugurao me u kola bukvalno i upalio auto I krenuo nazad. Izvadio je opet svoj polni organ. Rekao mi je: 'Sad ćeš da mi po**šiš pa taman mi bilo zadnje, a onda ću da te je*em kao ku*vu da ćeš da me moliš da te ubijem.

Kada je ušao autom u ulicu koja je naseljena, iskočila sam iz auta u pokretu i počela da trčim i vrištim. Preskočila sam 'bockavu' ogradu od prve kuće koja je bila tu i počela da vrištim upomoć, upomoć. Sva sam bila izubijana i poderana. On je trčao za mnom. Stao je kada sam počela da vrištim i govorio da se vratim da me kući odveze, da neće da ima problem, da ima ženu i decu. Tražila sam mu da mi vrati telefon. Nije hteo. Rekla sam da ću da vrištim i da lupam na vrata da ljudi zovu policiju. Vratio mi je telefon.

Znala sam da u toj kući nema niko i da su komšije na odmoru, na moju sreću on to nije znao. Drugarici sam poslala glasovnu poruku da ako me nema 5 minuta da zove policiju. On je otišao. Ja sam došla kući i pišem ovo dok se još sećam svega. Strah me da odem da prijavim. Strah me da zakon neće biti na mojoj strani jer on ima novac, strah me jer znam šta žrtve prolaze i od strane okruženja. Strah me da budem žrtva, ali ja to nisam želela. Ako ima neka osoba koja je prošla ovo i može da me posavetuje, molim vas neka mi se javi.

Znam da se spasi jedna od milion, ovo što sam se ja spasila, spasio me dragi Bog, jer ja nemam drugo objašnjenje kako sam ja sa svojih 45kg uspela da pobegnem i spasim se nekako... Žene moje čuvajte se i ako ovo neko podeli hvala", zaključila je devojka u objavi na Tviteru koju je napisala oko 4.30 časova ujutru u sredu, 17. avgusta.

Nakon što je njena užasna priča odjeknula na mrežama, ona se svima zahvalila na lepim rečima i podršci, a raspitivala se i za savete kako da prijavi horor koji joj se dogodio, pa otkrila i da je njena drugarica na kraju zvala policiju jer se ona previše plašila.





Pokušao je da me siluje i ubije čovjek za koga svi kažu kako je predobar. Čovjek koji je prijatelj mojih roditelja i brata. Čovjek koji mi je zamalo bio djever. Čovjek koji me zna godinama. Čovjek od koga se to nikada u životu ne bih nadala.

August 17, 2022

