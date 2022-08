Svjedoci-saradnici u slučaju Belivuk-Miljković navodno su otkrili nove detalje ubistva Vlastimira Miloševića, poznatog kao ubistvo na šinama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Kurir/Dado Đilas

Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, koji su pravosnažno oslobođeni za ubistvo Vlastimira Miloševića na šinama u centru Beograda 30. januara 2017. godine, ne može ponovo da se sudi za taj zločin, iako su svjedoci-saradnici progovorili i o likvidaciji karatiste:

"S obzirom na to da je donijeta pravosnažna presuda, kojom su oni oslobođeni krivice, njima ne može ponovo da se sudi za isto krivično djelo. Suđeno je i presuđeno, pa čak i da priznaju sami, ne mogu ponovo da odgovaraju za to ubistvo", prenosi Kurir.

Protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera podnijeta je nova krivična prijava, kojom mu se na teret stavlja da je učestvovao u ubistvima "škaljarca" Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića u "Spužu" 14. oktobra 2020. godine. Za ovaj zločin, sumnjiče se i Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković, koji su već u pritvoru, kao i državljanin Crne Gore koji živi u Srbiji Ratko Živković. Prema saznanjima Vijesti iz Uprave policije, novom krivičnom prijavom, osim Zvicera, obuhvaćen je i Slobodan Kašćelan, kao i još šest osoba.

Novi dokazi o umiješanosti zloglasnog klana u likvidaciji karatiste na tramvajskim šinama pojavili su se posle saslušanja trojice svjedoka-saradnika Bojana Hrvatina, Nikole Spasojevića i Srđana Lalića. U prilog njihovim iskazima ide i poruka Marka Miljkovića, poslata putem aplikacije Skaj, za koju su pripadnici klana vjerovali da istražitelji ne mogu da je presretnu.

"Kakav sam ja kralj, ubio sam dva kuma", hvalio se navodno Miljković pripadnicama klana preko poruka, aludirajući na Miloševića i Kojića. Treći Miljkovićev kum Nikola Spasojević, koji je odlučio da progovori i postane svedok-saradnik, i sam je naveo u svom priznanju tužilaštvu da je bio uplašen za sopstveni život.

"Plašio sam se za sopstveni život, zbog nekih djela, mislio sam da će i mene da ubiju", rekao je navodno Spasojević i opisao da je bio uvjeren da će ga ubiti kada su ga jednom prilikom okrivljeni Miloš Budimir i drugi svjedok-saradnik Bojan Hrvatin poveli u kuću strave u Ritopeku.

"Bilo mi je jako sumnjivo, pošto tada nisu ušli Veljko Belivuk i Marko Miljković, naročito jer su oni bili egzekutori u nekim prethodnim ubistvima. Nisam to nikome smio da prijavim, znao sam da imaju veze svuda, u policiji, u sudstvu i da su povezani s kavačkim klanom. Više puta su mi na perfidan način poručili da ću loše da prođem ako budem nešto nekome rekao. Umiješali su me u to ubistvo Vlastimira Miloševića, uvukli su me u problem zbog ubistva na šinama. Bio sam umiješan u ubistvo Vlastimira Miloševića, plašio sam se da će me ubiti", priznao je Spasojević.

Tokom suđenja za ubistvo Vlastimira Miloševića Veljko Belivuk je negirao krivicu, a ali bi da je u vrijeme zločina bio kod kuće dala mu je i supruga. Marko Miljković branio se ćutanjem. Tokom istrage i suđenja svedočila je i Miloševićeva supruga, koja je tada ispričala da se njen muž bavio poslovima obezbjeđenja, kao i da im je Miljković bio kum. Navela je da su bili u dobrim odnosima do oko godinu i po dana pred ubistvo, kada je navodno saznao da ga Miljković potkrada i da sarađuje s pokojnim Aleksandrom Stankovićem, kog se, kako je navela, njen suprug plašio.

Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin potvrdio je da je ta kriminalna grupa učestvovala u ubistvu Miloševića, kao i kakva je uloga Spasojevića bila u tome.

"Meni je Marko Miljković rekao da je Spasojević pratio Vlastu, pošto su se znali i bili drugari", otkrio je navodno Hrvatin.