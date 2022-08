Srđan Lalić je uspio u namjeri da sklopi sporazum sa tužilaštvom, što je od početka suđenja želio.

Izvor: TV Pink / screenshot

Četvrti optuženi iz klana Veljka Belivuka je do tog statusa došao tek kada je rasvijetlio ubistvo investitora sa Zvezdare Mirka Kojića Koje, bivšeg policajca i kuma Marka Miljkovića, ali i nakon što je počeo da "rješava" misterije koje datiraju iz perioda 2015. godine. Tačnije, "propjevao" je o ubistvu vlasnika "Pink taksija" Teodora Gaćeše i nestanku suvlasnika Miroslava Rankovića.

Motiv je naime, kako se nezvanično navodi, bio taj što su Veljko Belivuk i Marko Miljković htjeli da preotmu pomenuto taksi udruženje, a kada je riječ o Mirku Kojiću Koji, koji je bio Miljkovićev kum, njega su navodno "smaknuli" jer je "znao previše", a kako neki navode, bio je skriveni vlasnik "Alfa taksija" koji su takođe ova dvojica navodno htjeli da "preuzmu".

Intresantno je da se za ubistvo Teodora Gaćeše koje je bilo 22. maja 2015. godine i 2016. nestanak suvlasnika Mirolsava Rankovića vezuje upravo ime Mirka Kojića Koje koji je i sam nestao 2020. godine, a koga su prema Lalićevom svjedočenju ubili Belivuk i ekipa.

Naime, nekoliko mjeseci od ubistva Gaćeše drugi vlasnik "Pink taksija" Miroslav Ranković je prijavio da su mu Kojić i Miljković upali u firmu i tražili da im prepiše svoj dio u "Pink taksiju". Posle nekoliko mjeseci na njegovom automobilu ispisana je poruka "red", a policija je o tome obaviještena tek nakon nestanka. Spekulisalo se da je to bila poruka da je on sledeći na spisku za likvidacije, saopšteno je tada.

Inače, Gaćeša je likvidiran u klasičnoj sačekuši u Kozarčevoj ulici u Beogradu. Ubica obučen u bijelu duksericu ispalio je u njega nekoliko metaka.

U njega je pucano oko 15:30 časova, a dobio je dva metka u glavu i dva u leđa i preminuo je na mjestu.

Napadač je izašao iz "mercedesa" i krenuo za Gaćešom pomenutom ulicom u kojoj je ovaj imao sastanak sa kolegama u obližnjem kafiću.

Ubrzo potom, slučaj postaje još "veći". Naime, nekoliko mjeseci kasnije nestao je suvlasnik Miroslav Ranković. Nađen je samo njegov automobil.

Spekulisalo se da su ta dva slučaja povezana, ali nije bilo dokaza za to, sve do sada - dok Lalić nije počeo da priča.

Teodor Gaćeša je odgovarao za ubistvo koje je počinio u maju 2000. godine kada je ubio Ljubomira Negra (43). Negra ga je, kako je tada navedeno, reketirao i ucjenjivao. Na dan ubistva su se našli ispred kancelarije "Pink taksija", a potom krenuli do Gaćešine kuće u Kaluđerici.

Upravo u toj kući se dogodila likvidacija. Gaćeša je nakon što je "obavio posao" izašao napolje sa pištoljem u ruci i odmah se predao.

"Tek kada je ispričao sve detalje tog ubistva, tužilaštvo je pristalo da sklopi sporazum sa njim. Lalić je tako riješio zagonetku poruke sa "Skaja" u kojoj je Marko Miljković napisao: "Kakav sam ja kralj, ubio sam dva kuma". Do detalja je sve opisao, a prema njegovim riječima Kojića su prvo otrovali, pa samljeli u Ritopeku" rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Ovim je Lalić sebi obezbijedio sporazum kojim mu je smanjena kazna zatvora.

Više puta je od samog početka suđenja pokušavao da dobije status okrivljenog svjedoka, ali je uporno odbijan. Tek nakon što je prošao nekoliko "testova", on je dobio tu mogućnost koja je od velikog značaja za rješavanje slučajeva koji nisu obuhvaćeni optužnicom, kao i onih u njoj. Presudno je bilo to što je ispričao o pomenutom investitoru.

"Taj status nudi preko advokata, potom ga tužilac pozove i vidi šta on to nudi. Zato je nekoliko puta i odbijan, jer je tužilac smatrao da on zna mnogo više od onoga što je ispričao. Tek kada je počeo stvarno da priča i otkrio određene stvari kojih nema u optužnici i ispričao za još neke slučajeve, onda je dobio mogućnost da sklopi sporazum. Cio razgovor sa njim je prvo snimljen, a potom je sve do detalja, svojeručno, morao da napiše na papiru. Ali bukvalno do sitnih detalja. Ako nadležni procijene da nešto laže ili prećutkuje, dogovor odmah otpada. Lalić je inače od samog početka suđenja na sve načine pokušavao da smanji sebi kaznu i uradiće sve da to istjera do kraja", rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Dodaje da će "najzanimljiviji" dio suđenja biti taj što će biti zajedno u sudnici sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

"Sjedeće sa druge strane u dijelu gdje su i ostali svjedoci, odnosno, tamo gdje sjede Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Dakle, suočavaće se na sudu. Biće svi zajedno, samo neće sjediti zajedno, jer nema bojazni da bi nešto moglo da se dogodi",kaže istraga.

Mirko Kojić Koja je do 2000. godine radio kao pripadnik MUP-a, a potom se bavio investiranjem, držao je taksi i bio je kum Marka Miljkovića. U žižu javnosti je dospio 2017. godine kada mu se zajedno sa Belivukom i Miljkovićem sudilo za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića.

Uhapšen je na aerodromu u Sarajevu 25. marta 2019. godine, ali je pravosnažno oslobođen kako i Belivuk i Miljković.

Posle nekoliko mjeseci je nestao. U prvi mah se mislio da se negdje sklonio, ali je zapravo ušao u "klanicu".

Prema riječima svjedoka, u Ritopek ga je namamio upravo Miljković, otrov mu je sipan u hranu, a nakon što je umro u najgorim mukama, samljeven je u industrijskoj mašini za mljevenje mesa.

Njegovi ostaci su potom bačeni u Dunav.