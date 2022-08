Goran Mijatović, zvani Mita, biznismen iz Beograda predsjednik FK Bežanija raznijet je u eksploziji automobila bombe, od siline detonacije Mijatoviću raznijete su mu noge, a poginuo je i njegov tjelohranitelj.

Izvor: Youtube/printscreen/rudar 7/Facebook/Printscreen

U oktobru 2006.godine, u Beogradu raznijet je u eksploziji automobila bombe, predsednik FK Bežanija, Goran Mijatović Mita (36). U momentu kada je Novković kao vozač stavio ključ u bravu "škode" svog šefa Gorana Mijatovića, eksplodirala je bomba ispod ukradenog "audija 80" parkiranog tik pored Mijatovićevog vozila. Od siline detonacije Mijatoviću su raznijete noge, dok su Novkoviću geleri izrešetali cijelo tijelo. Obojica su umrli u Urgentnom centru, prenosi Kurir.

Vođa "bežanijskog klana", imao dvostruki život

Goran Mijatović, zvani Mita, biznismen iz Beograda, vodio je dvostruki život. Kao predsjednik fudbalskog kluba Bežanija važio je za istaknutog sportskog radnika koji je za kratko vrijeme uspio da od trećerazrednog kluba napravi respektabilnog prvoligaša. Posle ubistva Petra Miloševića, u junu 1999. godine, Mita u potpunosti preuzima vođstvo Bežanijskog klana. On i Milošević bili su ravnopravni na vrhu ove grupe, dok je iza njih u hijerarhiji bio Radoslav Trlajić, Bata Trlaja, koji je doduše bio medijski lider klana, odnosno mnogo poznatiji javnosti zbog uloge u filmu "Vidimo se u čitulji".

Istovremeno, Mijatović je bio poznat i kao vođa "bežanijskog klana", moćne kriminalne grupe koja se bavila prometom teških droga, ubistvima i iznudama, i bila u vezi sa južnoameričkim kokainskim kartelima. Bomba postavljena u parkirani automobil ispred Mijatovićevog stana, koja je eksplodirala u devet ujutru 1.oktobra, 2006 god, okončala je istovremeno obije uspješne karijere.

Iako je u prošlosti nekoliko puta bio meta atentatora, i nigdje nije išao bez tjelohranitelja, Mijatović nije imao nikakve šanse da preživi to jutro. U trenutku dok je otključavao svoj automobil, nepoznati počinilac je daljinskim putem aktivirao bombu postavljenu pod haubu audija 80, parkiranog tik uz Mijatovićevu škodu. Eksplozija je raznijela oba automobila, na mjestu ubila tjelohranitelja Slavka Novakovića, a Mijatoviću odnijela obije noge - umro je na putu za bolnicu. Na drugog tjelohranitelja, koji je stajao dovoljno daleko da ostane nepovrijeđen, atentatori su ispalili rafal iz automatske puške, ali su ga u žurbi da što prije napuste poprište, promašili.

"Mijatović je ubijen rasprskavajućom minom usmjerenog dejstva, naoružanjem koje je sredinom osamdesetih godina razvila tadašnja JNA. U početku je ova vrsta mina rađena u fabrici Slavko Rodić u Bugojnu i punjena je plastičnim eksplozivom, nitropetitom koji se uvozio iz Švedske", tvrdio je pukovnik Milovan Azdejković, stručnjak za eksplozive.

Za audi se naknadno ispostavilo da je bio ukraden i da je imao lažne registarske tablice. Za Mijatovića se prvi put čulo 1998. godine, kada je sa Radoslavom Trlajićem, Slavenom Jelićem i Ismetom Osmanijem pokušao da iz bežanijske pošte preuzme paket iz Hondurasa sa nešto manje od četiri kilograma čistog kokaina. Policija ih je tom prilikom uhapsila, ali su Trlajić, Mijatović i Jelić oslobođeni nakon što je Osmani preuzeo krivicu na sebe.

Trlajić, poznat i kao Bata Trlaja, u to vrijeme je bio neprikosnoveni šef bežanijske grupe, i to je ostao sve do 25. februara 2000, kada ga je u blizini kuće u naselju Dr Ivan Ribar na Novom Beogradu presreo "borbeni audi". Trlaja je pokušao da pobjegne u svom BMW-u, ali su ga ubice stigle nakon svega 500 metara i dokrajčile hicima iz kalašnjikova.

Zemunci čistili beogradsko podzemlje

Ubistvo se pripisuje zemunskom klanu Dušana Spasojevića i drugovima iz Jedinice, koji su u to vrijeme, uz dozvolu načelnika Državne bezbjednosti Srbije Radeta Markovića, čistili beogradsko podzemlje od konkurencije. Trlajić je imao 37 godina kad je ubijen, a na upražnjene šefovske stolice FK Bežanije i kriminalne družine oko kluba smjestio se Mijatović.

Već 4. avgusta iste godine, i Mijatović je imao susret sa mecima... Naime, napadač je čekao iza drveta između blokova 61 i 62 u Beogradu, dok je Mijatović išao na stadion FK "Bežanija". Mita je bio u "opel vektri" na mjestu suvozača, a vozio ga je prijatelj iz klana Slaven Jelić. U jednom momentu auto ispred njih - "volvo" krem boje, naglo je zakočio, a napadač je zapucao iz "kalašnjikova". Ispalio je desetak metaka, ali je Mijatovića spasao pancir. Ipak, jedan metak ga je pogodio u aortu ispod ramena. Počeo je naglo da krvari, ali je u poslednjem momentu prevezen u Dom zdravlja, gdje su ga ljekari spasli. Iako je doktorima koji su mu spasili život obećao da će im se zahvaliti, nikada nije došao da ih posjeti ponovo. Zanimljivo za ovaj slučaj je to da su svi mediji prenijeli da su napadači pobjegli crnim BMW-om, iako su bili u "volvou".

Godinu dana kasnije, Mijatovića su ponovo uhapsili, ovog puta zbog ubistva izvjesnog Adila Ramadanova, koga je upucao dok je pokušavao da mu ukrade automobil. Sud je ovo ubistvo ocijenio kao nužnu odbranu. Nakon tri hapšenja i bar jednog ozbiljnog pokušaja ubistva, Mijatović se uozbiljio i postao znatno oprezniji: prestao je da se kreće po javnim mjestima i nije se odvajao od tjelohranitelja, od kojih je jedan uvijek bio zadužen da mu čuva automobil.

Ipak, u međuvremenu je hapšen još dva puta: jednom tokom akcije "Sablja", u društvu sa nekolicinom kolega sa Bežanije, a zatim u aprilu ove godine, nakon što je pokušao da od advokata Branimira Gugla silom naplati neki dug. Tada je i prvi put osuđen, na osam mjeseci zatvora zbog iznude, a i Gugl je kasnije dopao zatvora, zbog višestruke prevare.

Žrtva fudbalske mafije

Po gradu su kolale priče da je bio žrtva srpske fudbalske mafije. Jer, njegovo ubistvo je još jedno je u seriji likvidacija ljudi usko povezanih sa fudbalom. Da li su te likvidacije posledica odnosa u fudbalskom svijetu ili iza njih stoje sasvim drugi motivi, nikada nije otkriveno.

Serija ubistava ljudi iz fudbala počela je 1995. godine, kada je ispred kafića "Mig" ubijen Miša Nikšić, vlasnik FK Zvezdara. Tri godine kasnije, na Novom Beogradu život je izgubio Jusuf Bulić Jusa, vlasnik FK Železnik.Početkom 2000. u beogradskom hotelu "Interkontinental" likvidiran je Željko Ražnatović Arkan, prvi čovjek nekadašnjeg državnog prvaka Obilića.

Nedugo zatim, uslijedilo je ubistvo Radoslava Trlajića zvanog Bata Trlaja, predsjednika FK Bežanija. Vlasnik Zvezdare Branislav Trojanović Trojke ubijen je u ljeto 2001. godine. Generalni sekretar FSJ Branko Bulatović ubijen je 2004. godine na Terazijama, pred zgradom Saveza.

Mijatović je treći lider klana sa Bežanije koji je ubijen. Prvi šef Petar Milošević, zvani Pera, organizator grupe ubijen je 1999. godine kod garaže Tržnog centra "Enjub" u Novom Beogradu. Posle njegovog ubistva, vođstvo preuzima Radoslav Trlaijić, Bata Trlaja, koga u sačekuši ubijaju 2000. godine, nedaleko do stana u kome je živio u novobeogradskom naselju "Dr Ivan Ribar".

Posle njegove smrt kormilo "bežanijaca" preuzima Mita, koji zadržava dobro odnose sa gangom sa Voždovca. Poslednjih godina Mijatović je raskrstio sa članovima grupe koji su tu bili od osnivanja. Čak je i kuma izbacio iz grupe.

Dugo i pažljivo planirano ubistvo

Bilo kako bilo, ubistvo je očigledno bilo dugo i pažljivo planirano: atentatori su znali ne samo Mijatovićeve navike i raspored kretanja nego i to da se iz bezbjednosnih razloga služio pozajmljenim automobilom. Očigledno je, zatim, da su ubicama bili dostupni visokorazorni eksploziv i detonator na daljinsko upravljanje, što nisu stvari koje se lako nabavljaju i sklapaju.