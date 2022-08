Novinar Vladan Dinić prisjetio se kako mu je Ljubiša Buha Čume prijetio da će mu pobiti djecu.

Vladan Dinić, jedan od najpoznatijih srpskih novinara, u nedavnom intervjuu otkrio zbog čega mu je Ljubiša Buha Čume prijetio ubistvom djece i kako je na sve to reagovao general Nebojša Pavković.

"U Svedoku sam prenio konferenciju za štampu tadašnjeg načelika SUP-a Srbije koji je optužio Ljubišu Buhu Čumeta za šverc droge, trgovinu automobilima… To je bilo devedeset i neke. Čume je bio već poznat. On je preko svog “portparola”, koji je danas ugledan građanin, rekao da je vrijeme da pripazim djecu jer će ih ubiti. Inače majka tog “portparola” je moja lična prijateljica. Ali neću da mu kažem ime jer nije ovdje prisutan. Uostalom, reče mi on, zovi Dušana Mihajlovića, ministra policije. Zovem ga i kažem mu kako mi Čume prijeti da će mi ubiti djecu. Kaže mi Mihajlović – ma Dinjo, zezo se Čume, da je htio on bi to uradio. Ja shvatim u kojoj zemlji živim", priča Dinić u emisiji "Govornica".

Posle pola sata u redakciju se pojavio general Nebojša Pavković.

"Dolazi Nebojša Pavković, u to vrijeme načelnik Generalštaba i pita me što sam blijed. Kažem mu da mi Čume prijeti da će da mi pobije djecu. Nebojša me pogleda, uzme telefon i čujem ga kako kaže nekome da dođu sa tri vozila ispred zgrade moje redakcije.

- Gdje ćemo?

- Idemo kod Čumeta.

Stignemo mi tamo a Čume mu kaže – pa gdje si generale, otkud ti, šta mi radiš?

- Posle ću da ti kažem. Znaš li ovog čovjeka?, pita ga Pavković i pokazuje na mene.

- Znam. To je onaj iz Svedoka.

- Što prijetiš da ćeš da mu pobiješ djecu?

- Pa nisam znao da ste prijatelji. Neću da mu prijetim. 'Ajde sjedite da pojedete i popijete nešto.

Podsjećanja radi u jednom od ranijih intervjua Dinić je otkrio šta mu je rekao Željko Ražnatović Arkan mjesec dana prije atentata.

"Mjesec dana prije ubistva Arkan mi je bio gost u emisiji na jednoj niškoj TV stanici. Emisija je trajala dva i po sata. Uživo. Bili prisutni i Ceca i Zoran Živković. Na kraju emisije mu kažem:

- Imam utisak da ste se opustili u ličnom obezbeđenju.

- Kad te nanišane nema ti spasa.

I posle mjesec dana je ubijen", ispričao je Dimić.

O tome koliko Arkan u jednom periodu nije mario za svoje obezbjeđenje govori i njihov susret koji se odigrao u Zvezdarskoj šumi.

"Jednom je zvao da vidim sportski centar na Zvezdari koji je pravio tada. Sjedimo u Zvezdarskoj šumi i ja onako mlad i naivan razmišljam kako sve oko nas mora da su snajperisti koji čuvaju Arkana.

- Hoćeš da te odvezem kući?, pita me on.

- Došao sam autom.

- Dobro, ja mislio da te odvezem.

Sjede on u kola i ode. Ja čekam da vidim odakle će sada da izađe pratnja njegova. Nigde nikog. Posle kada je ubijen ja razmišljam – pa mogli su onaj dan da nas pobiju u Zvezdarskoj šumi, nikad nas ne bi našli", kaže Dimić.