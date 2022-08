Bivši komandant Srpske vojske Krajine Rade Čubrilo tvrdi da je Milošević namjerno opstruirao odbranu Knina, kao i da bi Krajina bila odbranjena da Mladić nije povukao vojsku u Srebrenicu umjesto da ostane u Kupresu.

Rade Čubrilo, nekadašnji pripadnik Legije stranaca i komandant Srpske vojske Krajine, tvrdi da je Slobodan Milošević odgovoran za pad Knina, kao i da su, kako kaže, u "opstrukciji odbrane" Republike Srpske Krajine učestvovali i vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić.

"Jedan broj ljudi iz Grahova i Kupresa je pokupljen i odvučen u Srebrenicu. Tu su ostavili neke trećepozivce, starce. To je Mladić uradio. Otišao je na Srebrenicu koja je bila beznačajna u svakom smislu. Njemu je nešto značila, ne znam šta. Valjda mu je trebala jedna vojnička pobjeda, pošto prije toga nije imao nijednu bitnu. Tako je otvorio taj prostor i hrvatske snage su već treći, četvrti dan bile u Crnom lugu, popeli se gore na Bat, došli do Crvene zemlje i tad je bilo jasno da je Knin gotov. Tu nema diskusije. Oni su pokušavali da to zamagle i maskiraju. I Karadžić i Mladić. A oni su bili tamo dan prije nego što su hrvatske snage ušle u Grahovo; držali su miting. Tada su pričali kako nema problema, sve će biti okej i kako priče o izdaji šire neprijateljski mediji… Sjutradan - Hrvati u Grahovu! Ti ljudi nemaju obraz! Ne znam kako se osjećaju kad stanu pred ogledalo. Danas pričaš, lažeš do neba, sjutra te demantuju, jer evo – desilo se. To je ta bolna istina. Ona je najbolnija za nas, ljude sa tih prostora, koji smo svim silama nastojali da to zadržimo i sačuvamo, jer smo mi odatle. Ovi što su dolazili, vikend-ratnici, oficiri koji jure karijeru, dnevnice, stan, viši čin… Ma, boli njih briga za Bosnu, za Grahovo, Banjaluku, Knin", ispričao je Čubrilo u intervjuu za kanal Balkan Info, a zatim kazao da je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, kako je kazao, izdao Srpsku krajinu.

"Milošević je izdao Srpsku krajinu. Oružje jeste povučeno… Milošević je bio na čelu svega toga. Postoje dokumenti o svemu tome u kojima se provlače Slobodan Milošević, Socijalistika partija, Mira Marković… To su dokumenta KOS-a i DB-a", kazao je Čubrilo, tvrdeći da je pribavio dokumenta koja "sve otkrivaju".

Giška nije ubijen s leđa

Čubrilo je odgovorio i na optužbe da je umiješan u ubistvo komandanta Srpske garde Đorđa Božovića Giške, za kojeg se pričalo da je "likvidiran s leđa od strane nekog iz svog okruženja, a po nalogu iz Beograda".

"I dalje tvrdim da Gišku nije niko ubio s leđa. Ta rana nije ni postojala, tako da nije mogao biti ubijen s leđa. Gišku su ubili s prednje strane, tamo, sa nekog silosa. E, da li je na tom silosu, među tim ustašama, bio i nečiji agent, to ja ne znam. To mi je ispričao njegov sestrić Milovan, koji je bio sa njim kad je pogođen. Ja nisam bio na mjestu gdje je Giška ubijen, već nekih 50, 60 metara dalje. Posle se pojavilo njih 300 koji su tvrdili da su bili pored Giške, a nisu bili. Bio je samo taj njegov sestrić Milovan, koji nažalost više nije među živima. Tako da, srpski rečeno - lažu!"

Arkan nije ni vojsku služio

Govoreći o učešću Željka Ražnatovića Arkana i njegove Srpske dobrovoljačke garde u ratu u Krajini i Bosni, Čubrilo kaže da je njihov doprinos bio minimalan, jer Arkan nije imao ratnog iskustva, ali ni veliki broj ljudi na raspolaganju, međutim navodi da se Milorad Ulemek Legija, kako je rekao, "borio kao lav".

"Arkan nije imao vojno znanje. Koliko znam, on nije ni vojsku služio. Ako i jeste, uz to mu je trebalo još par mjeseci obuke da bi bio spreman za rat. Njegova jedinica je imala premalo ljudi, stotinjak njih, gore-dolje. S takvom jedinicom ne mogu da se planiraju neke ozbiljne priče. Za to je potrebno nekoliko hiljada ljudi. On jeste doprinio, Legija se kod Banjaluke borio kao lav, tu nema diskusije, ali nije to bilo presudno. Ne može biti presudna jedinica od pedeset ili sto ljudi u odnosu na protivnika koji je imao vojsku od 50 ili 100 hiljada ljudi", konstatovao je Čubrilo.

On je u svojoj ispovjesti još rekao da ga je, kao bivšeg legionara, hrvatska strana, na početku rata, zvala da bude na čelu njenih jedinica i da su mu rekli da im ne smeta što je Srbin jer je "kvalitetan kadar", ali je, kako kaže, odmah to odbio. Istakao je da je Kapetan Dragan bio "vrhunski borac" i da je, kako reče, sramota kakav je tretman kasnije imao, s obzirom da je, prema Čubrilu, proveo više od deset godina u zatvoru "ni kriv, ni dužan". Čubrilo je pohvalio hrvatskog generala Antu Gotovinu, kojeg je nazvao "vrhunskim generalom" i "kvalitetnim vojnikom". Čubrilo tvrdi i da su operativci KOS-a, kako kaže, koji su bili bliski sa liderima JUL-a i vrhom Generalštaba JNA htjeli da ga ubiju još 1991. godine jer "nije bio komunista", ali je, zahvaljujući dojavi, uspio da izbjegne atentat koji mu je bio spreman pošto nije bio u kolima koja su izrešetana.