Do danas nije utvrđeno ko je ubio Saška Gešovskog u Splitu 1991. godine. Imao je samo 19 godina.

Vojnik Jugoslovenske narodne armije Saško Gešovski poginuo je na Đurđevdan pre 31 godine u Splitu, kada je izvršen prvi oružani napad na pripadnike JNA. Gešovski, koji je tada imao 19 godina, poginuo je 6. maja 1991. godine dok je čuvao Komandu Mornaričkog okruga.

Mladića iz Kavadaraca ubila je razularena rulja koju je na demonstracije pozvao prvi predsednik "demokratske Hrvatske" Franjo Tuđman. Ispred komande bilo je više od 30.000 demonstranata sa šahovnicama, koji su navodno protestovali zbog blokade sela Kijevo, za koju su optužili JNA i Srbe.

A onda, u jednom trenutku su počeli da pucaju na vojnike. Jedan metak ispaljen iz gomile ubio je Gešovskog. Nikada nije utvrđeno ko je ubica. Prilikom napada na objekat JNA u Splitu, ranjen je još jedan Makedonac, Tonči Stojče iz Makedonske Kamenice, koji je pokušao da pomogne smrtno ranjenom Gešovskom. Tada je razjarena rulja umalo linčovala drugog Makedonca, vojnika Svetlanca Nakova iz sela Laki kod Vinice. Nakov snimak davljenja šokirao je tada javnost. Preživeo je ovaj napad.

“To jutro se pred Komandom okupila velika grupa građana koji su protestovali protiv JNA. Mnogi demonstranti bili su naoružani. Prvo su napali mene koji sam bio u transporteru. Osetio sam da me je neko uhvatio s leđa za vrat i počeo da me vuče napolje i davi. Spasao me je vozač transportera Slave Jovanov iz strumičkog sela Vasilevo, koji je otkopčao kaiš na šlemu i uvukao me u vozilo", rekao je svojevremeno Nakov, a prenosi Politika.

Saškov otac Goce Gešovski ističe da roditelje najviše boli to što ne znaju kako je njihov sin poginuo.

“Želeo je da služi otadžbini. U vojsku je otišao 17. septembra 1990. u vojnu policiju u Split, a iz vojske je trebalo da izađe u septembru 1991. godine. Taj dan, nažalost, nismo dočekali”, preneli su svojevremeno makedonski mediji izjavu Gešovskog.

Saško Gešovski bio je prvi poginuli vojnik u novozapočetom jugoslovenskom ratu, čija se uvertira dogodila četiri dana ranije u Borovu, kada je u napadu hrvatskih policajaca na srpsku teritoriju ubijeno 12 hrvatskih policajaca i trojica Srba. Istog dana, 2. maja, u Zadru je održana "Kristalna noć", kada je 2.000 hrvatskih ekstremista rušilo i pljačkalo srpsku imovinu u tom gradu.

Srbin i Hrvat poginuli su 31. marta u “Krvavi Uskrsu na Plitvicama“, a mesec dana ranije završena je "Pakračka bitka“ bez žrtava.