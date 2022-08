Bogoljub Karić podelio je prvi put javno šta mu se poverio jedan visoki funckioner.

Izvor: TVK1/Printscreen

Bogoljub Karić je u jednoj TV emisiji prvi put javno govorio tome šta mu se poverio jedan visoki jugoslovenski političar, ali i kako je reagovao kada je njegov brat sinu za 18. rođendan kupio novog lamborginija.

Karić je odgovarajući na pitanje o tome kako bi reagovao da mu neko o muških članova nporodice dođe i kaže da želi da sa dečkom zasnuje istopolnu zajednicu rekao da se o tome izjasnio još pre 25 godina.

"Ja sam na to pitanje odgovorio davno pre 25 godina. Ja bih uz svoje dete stao uvek, tu nema razgovora. Nemam ništa protiv toga, samo ne volim da mi se prave neke parade, da mi mašu zastavom koje iritiraju koji ne pripadaju tom pokretu. A što se ljubavi tiče, nemam ništa protiv. Ispoljavajte ljubav gde hoćete. Imao sam jednog prijatelja, Crnogorca, visokog funkcionera u Jugoslaviji. Došao mi je jedan dan i rekao mi kako ima veliki problem. 'Zamalo sam sinoć ubio sina. Došao mi je sa dečkom kući', rekao mi je on. Bio sam u šoku. Eto, taj čovek je bio toliko pogođen da je uzeo pištolj da puca u svoje dete. Rekao sam mu – čoveče, ako tražiš moj savet – to je tvoje dete, idi kod njega i pomirite se, ako treba ja ću da pođem sa tobom. Ne može to da se rešava tako, ovo je 21. vek. Ako ti nešto smeta politički ovde, ja mogu da ga pošaljem u London, mogu da bez problema obezbedim i njemu i njegovom partneru posao. To mogu da ti pomognem. A sve drugo zaboravi, to je dvoje dete, tvoja krv", ispričao je Karić u emisiji "Šta sam tebi, i ko sam sebi".

A onda je ispričao i događaj sa rođendana njegovog bratanaca kada je video da je dobio novog lamborginija za punoletstvo.

"Moj brat je kupio lamborginija sinu pre jedno 20 godina za punoletstvo. Kada sam to video rekao sam mu da je to katastrofa. Brate, rekao sam mu, ti kupuješ ovakav auto dečku od 18 godina?! Posle ovoga njega čeka smrt. Ili će on da pogine ili će da ubije nekoga. Rekao mi je da je pogrešio i da ne zna šta sada da radi. Ja sam pričao sa dečkom i on mi reče – striko, potpuno si u pravu, odmah ga vraćajte za Austriju", rekao je Karić.

Ističe da je danas najbogatiji čovek na svetu jer sam odlučuje o svom vremenu.

"Ne postoji niko ko mene može da pozove telefonom ko nekada i da ja sad letim za Sibir ili na Zapad. Ja sam čovek koji je tražen, čovek koji je savetuje mnoge važne ljude u svetu. Moja reč se poštuje i sluš", rekao je on.

Podsećanja radi, pre godinu dana, Bogoljub i Milanka Karić otvorili su vrata svog velelepnog imanja u Beogradu i pred TV kamerama pokazali kako izgleda ova njihova oaza u jednom od najlepših delova srpske prestonice. Bogoljub Karić je otkrio da je ovu kuću projektovao čuveni srpski arhitekta Milutin Borisavljević skoro pre 100 godina.

Vidi opis ŠOK PRIZNANJE - Dolazi mi taj političar i kaže: Treba mi pomoć SINOĆ SAM UMALO SINA UBIO PIŠTOLJEM! Evo šta se desilo... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Yooutube PINK Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube PINK Br. slika: 11 11 / 11

"Mi smo je kupili osamdesetih. Renovirali smo je pazeći na svaki detalj, poštujući sve arhitektonski što treba", rekao je Karić.

U ogromnom dvorištu se između ostalog nalaze palme za koje Karić kaže da su tu već 22 godine.

"Ove palme smo dobili kao poklon iz Italije. One u ovom dvorištu rastu već 22 godine. Nisam takve primetio u Beogradu", rekao je Bogoljub za TV Pink.