Danas u 10 časova će biti konstituisan 13. saziv Skupštine Republike Srbije potvrđivanjem mandata novim poslanicima i izborom rukovodstva.

Konstitutivnom sednicom, prema Poslovniku, predsjedavaće najstariji poslanik, a to je u ovom slučaju Vladeta Janković, sa liste “Ujedinjeni za pobedu Srbije”, a ukoliko on ne bude mogao ili želio to da učini, sjednicu će voditi sledeći “po starješinstvu”, a to je Veroljub Stevanović sa izborne liste “Nada”. Najstarijem poslaniku u vođenju sjednice, pomaže četvoro najmlađih poslanika, sa četiri prvoplasirane liste, a to su ovog puta Nikola Bokan sa izborne liste “Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve”, Pavle Grbović iz “Ujedinjenih”, Dubravka Kralj iz koalicije oko SPS-a i Jelena Bogdanović sa liste “Nade”.