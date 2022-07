Marko Đ. (40) iz Niša, koji je izboden 15. jula dok je šetao psa, preminuo je juče u niškom Univezitetskom kliničkom centru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Porodica je potvrdila ovu vest. On je tog 15. jula pronađen kako leži u lokvi krvi. Prema prvim informacijama tada, pretpostavljalo se da ga je napao njegov pas staford. Komunalna policija je uzela psa i prebacila ga u sklonište za pse. Kada je muškarac stigao u bolnicu, ustanovljeno je da je uboden nožem dva puta. Njegov otac, Miodrag Đorđević, potvrdio je tada da je njegov sin Marko zadobio teške povrede oštrim predmetom.

"Neko ga je izbo po levoj ruci, butini i grudima. Mislim da se radi o uterivačima dugova, žalio mi se da mu neki ljudi prete i traže neke pare. Nisam to prijavio policiji jer mi je sin zabranio, ni on nije želeo da to učini. I sada me je policija pitala da li znam ko ga je ucenjivao i zbog čega ali nisam mogao da im pomognem", izjavio je tada otac Miodrag Đorđević.

Miodrag je otkrio tada da je Marko navodno imao problem sa uterivačima dugova.

Prema rečima Markovog oca, on je psa svuda sa sobom vodio jer je navodno bio obučen da ga brani. Ljubitelji životinja su se na Fejsbuku oprostili od Marka.

"Marko je oduvek pomagao psima, “održavao” je one sa glavne pijace, uzimao je iz šinteraja i sa ulice pse okarakterisane kao ‘nezgodne‘, pomagao pri razvozu hrane i životinje dok je bio u mogućnosti. Ukoliko neko želi da prisustvuje, sahrana je u sredu u 12.30 sati na Novom groblju u Nišu. Neka počiva u miru!", stoji u objavi na Fejsbuku.