Konobar objašnjavao jela gostima, ali ono što je ispričao niko nije očekivao da čuje!

Konobara ima raznih. Uglavnom su ljubazni, ali ima i onih kojima naiđe ''žuta minuta'' te vrlo lako mogu da postanu i arogantni. Ali, konabara koji vam do detalja objašnjava hranu i to na jedan zanimljivi način do sada niste vidjeli.

Marko Greg Gregov iz Hrvatske oduševio je ljude na Inernetu nakon što je jedna hrvatska stranica podijelila urenebasan snimak u kojem se vidi kako on do detalja gostima objašnjava šta se nalazi u svakom jelu. To ne bi bilo ništa čudno da Marko nije bio nevjerovatno iskren, pa je govorio i o stvarima koje su opšte poznate, ali se rijetko govori o njima.

On je čak u jednom momentu izgovorio rečenicu: ''To je najodvratnije od svega što imamo''.

Nakon što su gosti naručili jelo i to veoma raznovrsno, konobar im je donijo za sto i započeno detaljnu prezentaciju.

''Ovdje imamo domaće raviole sa sirom i gljivama u umaku od tartufa, zatim kozice bez sulfata i preko svježi tartuf i ovaj đavo iz Italije, đavo ga odnio kako se zove.... da, parmezan'', započeo je on.

Zatim su na red došle kozice u tempuri - tradicionalno prženo japansko jelo koje se sastoji od morskih plodova i povrća.

''To je najodvratnije od svega što imamo, znači najbliže hrani iz 'Meka' i jedino zbog toga je dobro. Svi volimo da idemo u 'Mek' iako glumimo da ne volimo, pa čak i nutricionisti koji ''melju'' gluposti o tome'', nastavio je svoje izlaganje.

I sledeće jelo je nastavio da opisuje u istom duhu:

''Ova japanska tempura je bolest, znači japanci su nenormalni. Oni stavljaju hleb i onda izvlače vodu iz njega, znači totalni idioti. To je servirano na vasabi sosu i jestivim algama koje se zovu nešto... Nemam ni pojma, ali su uzgajane u akvarijumu, a ne u moru'', objasnio je ovaj kuvar.

Za kraj je gostima poručio: ''Ajde sad, 'razbijte se od hrane'".

U komentarima se vidi koliko su se ljudi oduševili ovim konobarom, a jedan korisnik je napisao kako bi naručio to najodvratnije jelo samo da bi uživo čuo ovu prezentaciju.

Pogledajte snimak ovog harizmatičnog konobara i slatko se nasmijte:

