Osumnjičeni za ubistvo u Nišu osuđen je na dve decenije robije.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

Darko Mitić (35) osuđen je pred Višim sudom u Nišu na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora zbog teškog ubistva Miloša Radojkovića (25) u niškom naselju Beverli Hils 20. novembra 2019. godine. Sud je Mitiću izrekao kaznu od 18,5 godina zbog ubistva, kao i dve i po godine zatvora zbog nošenja oružja, te je jedinstvenom kaznom osuđen na 20 godina.

Mitića je teretila čaura koja je nađena pored tela pokojnog Miloša, a na kojoj je nađen njegov DNK trag po analizi Instituta za sudsku medicinu u Nišu. Odbrana osuđenog je zatražila i da se čaura ponovo veštači u nekoj nezavisnoj laboratoriji, ali to je sudsko veće ranije odbilo.

"Te kišne večeri Miloš je došao motorom do kuće i uneo supruzi kese s namirnicama. Kada je izašao napolje, bio je zasut mecima iz pištolja 'CZ 99'. Na njega je ispaljeno deset metaka, a onaj u grudi je bio koban", rekao je izvor Kurira.

Darko Mitić je još na početku suđenja, ali i kasnije rekao da on nema nikakve veze s ubistvom i da to on nije učinio. Darko i pokojni Miloš su bili dobri drugari, čak su se i porodično posećivali, a onda je došlo do razlaza bez nekog naročitog razloga.